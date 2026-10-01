Cecilia “La Incomparable” será homenajeada: los panoramas gratuitos que prepara el Día de la Música 2026

El hito central se realizará el 4 de octubre en Tomé, ciudad natal de la reconocida cantante.

El Día de la Música Chilena 2026 tendrá a Cecilia Pantoja, “La Incomparable”, como figura homenajeada, en una celebración que contempla conciertos, exhibiciones y actividades musicales gratuitas durante octubre en distintas regiones del país.

El hito central se realizará el próximo 4 de octubre en Tomé, ciudad natal de la reconocida cantante.

Los panoramas gratuitos que prepara el Día de la Música Chilena 2026

La jornada en Tomé contará con las presentaciones de Nicole, Los Ramblers y bandas locales, en un concierto con entrada liberada. La actividad busca conmemorar tanto el natalicio de Violeta Parra como el legado de Cecilia, quien desde este año será la primera artista reconocida bajo esta nueva modalidad de la celebración.

Los panoramas comenzarán el 2 de octubre, la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de La Moneda, recibirá el proyecto Piano Rural, donde niños y jóvenes de la Región de O’Higgins interpretarán principalmente repertorio nacional a través de 52 pianos.

La programación continuará durante todo octubre con conciertos, actividades educativas, encuentros musicales y otras iniciativas culturales en las 16 regiones del país.

“Cada año, el Ministerio de las Culturas celebra el Día de la Música Chilena como una instancia para reconocer el aporte de quienes crean, interpretan, difunden y preservan la música nacional, que nos acompaña en nuestra vida cotidiana y es fuente de nuestras historias de vida, identidad y cultura. Estamos muy contentos que ahora además estemos homenajeando a Cecilia, una mujer que con su voz y puesta en escena conquistó a un público que varias generaciones después sigue fiel a sus canciones y al legado que nos heredó”, dijo el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

La cartelera completa está disponible en ESTE LINK de Chile Cultura.