¿Pensando en cambiar el colchón? Estas claves pueden ayudarte antes del Cyber Monday

Elegir el mejor colchón dependerá de varios factores como la firmeza, materiales, precios y tamaño del dormitorio.

Cambiar el colchón no es una compra menor. Se usa todos los días y normalmente acompaña durante varios años, por lo que conviene mirar algo más que el precio antes de elegir.

Con el Cyber Monday cerca, los días previos pueden servir para comparar modelos, revisar medidas y definir qué tipo de colchón necesitas, de modo que cuando comiencen las ofertas, será más fácil concentrarse en alternativas que realmente se ajusten a tu dormitorio y a tu forma de dormir.

¿Cómo saber si llegó el momento de cambiar el colchón?

No es necesario esperar a que el colchón esté roto para pensar en renovarlo.

Los hundimientos que ya no recuperan su forma, zonas con distinta firmeza o resortes que comienzan a sentirse pueden ser señales de desgaste. También vale la pena fijarse en la comodidad. Si cuesta encontrar una buena posición o una parte de la cama se siente muy distinta a otra, puede ser momento de revisar opciones.

Antes del evento, comparar distintos colchones permite conocer qué alternativas existen y cuánto cuestan normalmente. Tener algunos modelos identificados también ayuda a comparar mejor cuando aparezcan los descuentos.

La firmeza depende de cómo duermes

Una de las principales dudas al elegir un colchón tiene que ver con la firmeza, pero no existe una opción que funcione igual para todas las personas. Quienes duermen de lado suelen buscar una superficie que acompañe mejor hombros y caderas, mientras que quienes duermen boca arriba pueden sentirse más cómodas con un soporte algo más estable.

También influye el peso de cada persona y la sensación que prefiere al acostarse. Un colchón más duro no necesariamente será mejor, por lo que conviene revisar las características del modelo y pensar en quién lo utilizará.

Si es posible probar un colchón antes de comprarlo, unos minutos acostado en la posición habitual pueden entregar una referencia mucho más útil que simplemente presionar la superficie con la mano.

Antes de cambiar de tamaño, mide el dormitorio

Las ofertas también pueden tentar a pasar a una cama más grande, pero primero hay que confirmar que el espacio lo permita.

Un colchón de 2 plazas es una alternativa habitual para dos personas, aunque su tamaño debe evaluarse considerando también la base de cama, los veladores y otros muebles del dormitorio.

Una prueba sencilla es medir cuánto ocupará la cama completa y marcar ese espacio en el piso. Así se puede comprobar si quedará lugar suficiente para caminar, abrir las puertas del clóset o acceder cómodamente a ambos lados de la cama.

Si se piensa mantener la base actual, también es importante revisar sus medidas antes de comprar. Aunque ambos productos se presenten bajo una misma categoría de tamaño, conviene confirmar las dimensiones exactas.

Mirar los materiales, no solo el descuento

Dos colchones de igual tamaño pueden sentirse completamente distintos. Existen modelos con resortes, espumas y distintas combinaciones de capas. Cada sistema entrega una sensación diferente de soporte y adaptación.

Para quienes comparten la cama, también puede ser útil revisar qué tan perceptible es el movimiento de la otra persona durante la noche. Si uno se levanta con frecuencia o cambia mucho de posición, este detalle puede influir en la comodidad.

La ventilación de los materiales es otro punto a considerar, especialmente para quienes sienten mucho calor al dormir.

Tener estas características claras antes del Cyber Monday permite filtrar las alternativas y evita terminar comparando productos únicamente por su precio.

Anota los precios antes de que comiencen las ofertas

Una de las recomendaciones más simples es revisar con anticipación cuánto cuestan los modelos que interesan.

Anotar el precio de dos o tres alternativas permite contar con una referencia cuando comiencen las promociones. También facilita comparar productos similares sin depender únicamente del porcentaje de descuento anunciado.

Junto con el valor del colchón conviene revisar el costo de despacho, la garantía y las condiciones de cambio.

El despacho puede ser especialmente importante en este tipo de compra por el tamaño del producto. También es recomendable pensar con anticipación qué se hará con el colchón antiguo y si será necesario organizar su retiro.

Una lista simple puede evitar compras apuradas

Para organizar de mejor forma las compras, puede ser útil antes del Cyber Monday anotar cuatro datos básicos. El tamaño que se necesita, el nivel de firmeza de preferencia, las medidas de la base y el presupuesto disponible.

Con esa información resulta mucho más sencillo descartar alternativas que no sirven y comparar aquellas que sí cumplen con lo necesario.

El Cyber Monday puede ser una buena oportunidad para renovar el colchón, pero la elección no debería depender solamente de encontrar el mayor descuento. Un buen precio resulta mucho más útil cuando el colchón también tiene las medidas, el soporte y las características adecuadas para quien dormirá en él.