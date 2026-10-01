Drogas, canibalismo y armas: los inquietantes hallazgos que dejó un allanamiento en Colina II

El penal ubicado en la Región Metropolitana tiene alrededor de un 60% de sobrepoblación.

Pese al incremento de las medidas para evitar el ingreso de drogas, armas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos a las cárceles del país, un operativo de Gendarmería permitió encontrar al interior del penal Colina II una sustancia ilícita vinculada a episodios de canibalismo.

Ese recinto penitenciario de la Región Metropolitana concentra el mayor número de homicidios registrados durante los últimos diez años y se lo considera como uno de los más peligrosos de Latinoamérica.

De hecho, se trata de un penal que tiene alrededor de un 60% de sobrepoblación y donde se han registrado 79 internos muertos en una década, según indicó un reportaje de T13.

Hallan droga vinculada a canibalismo en Colina II

De acuerdo con lo informado, durante un allanamiento en el lugar los gendarmes encontraron la sustancia denominada 4-CMC, conocida popularmente como sales de baño o droga zombie, cuyo consumo ha sido vinculado a episodios de canibalismo.

Además, el operativo también permitió incautar diversas drogas y armas, entre otros elementos que los internos mantenían ocultos.

El Instituto Nacional de Drogas de Estados Unidos apunta en su sitio web oficial que “el consumo ilícito de catinonas sintéticas (sales de baño) puede poner en peligro la vida y causar otros problemas graves de salud y para la seguridad“.

“Las personas que consumen catinonas sintéticas de forma habitual pueden desarrollar un trastorno por consumo de estimulantes”, añade.

Su vinculación con el canibalismo surgió en 2012, cuando la policía de Miami mató a un joven de 31 años que atacó a una persona en situación de calle, a la que le quitó un ojo tras propinarle un mordisco.

No obstante, luego se comprobó que el hombre había consumido marihuana y no la denominada droga zombie.

Pese a ello, los medios y el público vincularon estas sales de baño con episodios de canibalismo tanto en Estados Unidos como en otros países.