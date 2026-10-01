10 años de Santander WorkCafé: la innovación chilena que  transformó la experiencia bancaria

Hoy, el modelo suma más de 90 sucursales en Chile y cerca de 250 en América y Europa, consolidándose como una de las iniciativas más exitosas y vanguardistas desarrolladas por Banco Santander.

Hace una década, Santander apostó por una idea que parecía poco convencional para la industria financiera: convertir una sucursal bancaria en un espacio donde las personas no solo realizaran trámites, sino también pudieran trabajar, reunirse, emprender o simplemente disfrutar de un buen café. Así nació Santander WorkCafé, un modelo desarrollado en Chile que transformó la relación entre la banca y sus clientes, y que hoy celebra diez años de historia coincidiendo con una fecha especialmente significativa: el Día Internacional del Café, que tendrá lugar este jueves 1 de octubre.

Para conmemorar ambos hitos, Santander ofrecerá durante este jueves capuccinos a tan solo $1.000 en todos sus WorkCafé a lo largo de Chile, pagando con tarjetas de débito y crédito Santander. La iniciativa también se extenderá a los Santander WorkCafé de distintos países, reforzando el espíritu que dio origen a este concepto y que se resume en una idea sencilla: muchas grandes historias comienzan alrededor de una taza de café.

Y es que lo que partió en 2016 con la apertura del primer WorkCafé en la comuna de Santiago se transformó rápidamente en una nueva manera de entender la banca. El modelo rompió con el formato tradicional de sucursales al integrar atención financiera, una cafetería de especialidad y espacios de cowork abiertos tanto para clientes como para no clientes.

Con el paso de los años, estos espacios evolucionaron hasta convertirse en verdaderos puntos de encuentro. Actualmente, los Santander WorkCafé albergan actividades de educación financiera, encuentros con emprendedores, eventos culturales, entrevistas y experiencias que conectan a personas, empresas y comunidades.

“Santander WorkCafé nació de una convicción muy simple pero poderosa: entender que las personas necesitaban una banca más cercana, flexible y conectada con su día a día. Diez años después, vemos cómo esta innovación ha generado valor más allá de los servicios financieros, creando espacios donde las personas se reúnen, generan nuevas ideas, concretan proyectos y construyen comunidad”, destacó Andrés Trautmann, gerente general y country head de Santander Chile.

Un modelo con presencia global

El éxito de WorkCafé traspasó rápidamente las fronteras nacionales. De esta manera, lo que surgió como una innovación local despertó el interés de otros mercados de Grupo Santander, impulsando su expansión internacional sin perder la esencia que lo caracteriza: ofrecer una experiencia bancaria más abierta y cercana.

Actualmente, Chile cuenta con más de 90 Santander WorkCafé distribuidos desde Arica hasta Punta Arenas, mientras que la red global alcanza cerca de 250 espacios en América y Europa.

Así, 10 años después de su creación, Santander WorkCafé continúa demostrando que la innovación también puede construirse a partir de algo tan cotidiano como disfrutar de una taza de café.

Más información acerca de Santander WorkCafé y de las distintas sucursales en el país en banco.santander.cl/personas/work-cafe