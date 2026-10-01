Gobierno resta importancia al homenaje a Bachelet: “Que se sigan aplaudiendo entre ellos”

“A mí me gustaría que todas esas apariciones de la expresidenta con todos sus partidarios hablen un poquito de la realidad en Chile. Yo no escuché ninguna palabra respecto al empleo”, cuestionó el secretario de Estado.

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado (UDI), comentó este jueves el acto de homenaje que la oposición organizó para apoyar a la expresidenta Michelle Bachelet tras su fallida candidatura a la secretaría general de la ONU.

Durante el encuentro realizado ayer por la noche en La Pintana, Bachelet anunció que no se retiraría de la vida pública. “A quiénes pensaban que me iba a ir para la casa, les tengo una mala noticia. Esto no va a pasar. Voy a seguir aquí, aportando, trabajando y apoyando a Chile como lo he hecho siempre”, dijo.

Consultado, durante una actividad en Antofagasta, por este acto de desagravio hacia la Bachelet, Alvarado sostuvo: “A mí me gustaría que todas esas apariciones de la expresidenta con todos sus partidarios hablen un poquito de la realidad en Chile”.

“Yo no escuché ninguna palabra respecto al empleo, ninguna propuesta respecto a cómo colaborar con el crecimiento, no escuché ninguna palabra, si están disponibles o no para apoyar los proyectos de seguridad en el Congreso. Eso es lo que el país quiere. Ahora, juntarse a conversar, autoproclamarse, que se sigan aplaudiendo entre ellos. Nosotros seguimos trabajando por los chilenos”, añadió.

Asimismo, Alvarado instó a que “ese, ‘estoy aquí presente y quiero seguir trabajando’ se transforme en iniciativas concretas que permitan colaborar con las acciones del Gobierno, fundamentalmente en materia de seguridad, donde veo a la oposición con mucha duda”.

En ese sentido, aludió a que la anterior administración permitió “el ingreso irregular de migrantes de forma masiva” y que la oposición rechazó ampliar el proyecto de ley del Gobierno que ampliaba el plazo de detención de los extranjeros que cuentan con orden de expulsión administrativa. “Se aplauden entre ellos, pero lo importante es que colaboren y ayuden a que los migrantes irregulares se puedan ir del país. Si las intervenciones de la expresidenta sirven para eso, yo lo aplaudo, si es solamente para que aplaudirse entre ellos, sigan haciendo reuniones no más”, cerró.