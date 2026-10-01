Día del Café: las mejores promociones y ofertas para este jueves

2×1, café gratis y varias ofertas más son las que se encuentran disponibles este jueves 1 de octubre, en el marco del día internacional de esta bebida.

Este jueves 1 de octubre se conmemora el Día Internacional del Café, y en este contexto, son varias las marcas que tienen disponibles ofertas y promociones en distintos puntos del país.

Revisa los principales descuentos en café que estarán vigentes durante esta jornada, según lo que han publicado diferentes establecimientos a través de sus redes sociales y páginas web.

Starbucks

El recinto ofrece el Café del Día gratis de tamaño Alto entre las 11:00 y las 14:00 horas. Los miembros del Starbucks Rewards podrán recibir su café en tamaño Grande.

Sumado a ello, Starbucks anunció que este jueves todas las tiendas del país tendrán catas de degustación a partir de las 17:00 horas.

Krispy Kreme

Quienes visiten la cadena podrán acceder a un café y una dona gratis durante este 1 de octubre, en todos sus establecimientos.

La promoción es válida hasta agotar stock y aplica para un Americano 8oz más una Doughnut Basic a elección.

Pronto

Los clientes que sean parte del programa Full Copec podrán acceder a una promoción de dos cafés tamaño S por $3.000. La promoción se activa al dictar el RUT o pagar mediante la app en tiendas Pronto Copec.

Sumado a ello, en las tiendas Juan Valdez Stand Alone, ubicadas en las estaciones de servicio, se ofrece dos cafés tamaño mediano por $3.000.

Marley Coffee

Durante esta jornada habrá 2×1 en las bebidas con café, calientes y frías, en todas las cafeterías de la marca.

Además, Marley Coffee realizará una actividad abierta durante este 1 de octubre a las 17:00 horas, con un Festival de Corpóreos en la Plaza Ñuñoa. La celebración contará con actividades y regalos sorpresa para los asistentes.