Franco Parisi sostuvo este miércoles que “las disculpas del subsecretario Arenas nunca van a alcanzar (…) porque ofendió principalmente a la clase media y a la clase media emergente”.

AGENCIA UNO.

El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, defendió este miércoles su rol de vocero de La Moneda y, luego de los cuestionamientos del Partido de la Gente (PDG) en lo que calificó como disculpas “tibias e insuficientes”, aseguró que trata “de hacerlo cada vez mejor”.

Arenas se refirió al tema tras ser consultado si tiene alguna autocrítica o mea culpa respecto de su desempeño, a solo días de cumplir un mes en el cargo en el Palacio de gobierno.

Lo anterior, no solo por sus dichos en cuanto a que el PDG “no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos“, sino también porque anticipó cualquier decisión que pueda tomar el Presidente José Antonio Kast respecto de la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, tras aseverar que dicha secretaría de Estado “no ha funcionado como esperábamos“.

Respecto de lo manifestado por Arenas, el jefe de la bancada de diputados del PDG, Juan Marcelo Valenzuela, “una cosa es tener una opinión política y otra cosa es tener inteligencia política. Yo creo que al vocero le falta lo segundo“.

Por su parte, Lincolao sostuvo que “siempre he sentido el respaldo del presidente. He estado completamente disponible para conversar con el vocero y continúo estándolo, para que cuente con toda la información sobre nuestra gestión”.

Arenas defiende su rol de vocero

Al abordar los desencuentros con el PDG y la ministra, Gonzalo Arenas aseveró que desde su papel de vocero su “rol es comunicar”.

“Trato de hacerlo cada vez mejor, pero siempre con la dirección de tratar de expresar la voluntad del gobierno en forma fácil, directa y lo más pedagógica posible y en eso por supuesto vamos mejorando todos los días”, complementó.

Respecto de lo manifestado por la diputada Macarena Santelices (ind.-UDI) en cuanto a que existen ministros que son “un cero a la izquierda”, Arenas sostuvo que los secretarios de Estado “cuentan con la confianza del Presidente de la República y, por lo tanto, están plenamente desplegado en sus funciones“.

“El único que puede decir cuándo un ministro pierde la confianza del Ejecutivo es el Presidente de la República y, por tanto, no hay más que decir sobre ese tema“, concluyó el subsecretario general de Gobierno.

Este miércoles, luego de la vocería en La Moneda, el secretario general del PDG, Franco Parisi, recalcó que “las disculpas del subsecretario Arenas nunca van a alcanzar. No porque haya ofendido al PDG o a mi persona, sino porque ofendió principalmente a la clase media y a la clase media emergente. Una clase media que se saca la mugre, que cree y quiere un Chile mejor para todos, no solamente para los amigos”.