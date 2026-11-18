“El único plan que tenía era un plan antidemocrático en materia de seguridad, que fracasó”, dejó en claro la otrora secretaria de Estado.

AGENCIA UNO

Camila Vallejo analizó el desplome en las encuestas del Gobierno de José Antonio Kast, aseverando que el mandatario no ha podido cumplir con las promesas de campaña.

En entrevista con El Mostrador, la ex vocera de Gobierno planteó que “creo que como el propio presidente Kast ha dicho, hechos no palabras, y el problema es que en los hechos ha incumplido su palabra. Esa creo yo la principal razón de esta baja en las encuestas”.

Vallejo recalcó que “el Gobierno vendió varias promesas en campaña. Vendió la promesa de la seguridad, de la mano dura, (…) pero en los hechos, el Gobierno no ha hecho nada sustantivo en torno a la seguridad, más que luego presentar una reforma constitucional para limitar, suspender las libertades individuales de la gente”.

“El único plan que tenía era un plan antidemocrático en materia de seguridad, que fracasó”, dejó en claro la otrora secretaria de Estado.

Camila Vallejo también tuvo palabras para el descalabro económico del Ejecutivo, además del bencinazo y la no aplicación del MEPCO, recordando que está marcada por “una guerra propiciada por un cercano a Kast tuvo efectos en Chile y en el mundo, y esos efectos no los quiso frenar en un inicio el presidente de la República”.

“Entonces, en los hechos, este gobierno está incumpliendo sus promesas, su compromiso de no retroceder en la reforma de pensiones, de no recortar programas sociales, derechos sociales, de hacerse cargo de los temas de seguridad, en no realmente hacerse cargo de los temas de crecimiento y, por último, ya la guinda la torta, el caso Rabat”, detalló Vallejo.

Junto con ello, la ex vocera del gobierno de Gabriel Boric sostuvo que La Moneda enfrenta “un problema de diseño político antes que comunicacional”.

“No ceden en la diversidad del mundo político o en la diversidad social. O sea, cuando la gente, en su mayoría, está diciendo repongan Yo Elijo Mi PC, por ejemplo, un programa social para los niños, niñas de séptimo básico. Buscan cualquier argumento para, finalmente, no ceder”, puntualizó.

Respecto a la situación del ministro Fernando Rabat, Camila Vallejo indicó que, a pesar de las voces que piden su remoción, “ellos dicen, no, no vamos a ceder. Con todos los argumentos en contra de su posición, de distintos sectores. (…) Entonces, hay un diseño político que responde una mirada de cómo gestionar lo público y las decisiones de gobierno que tiene que ver con el propio presidente y su terquedad. Y además con una política de gobierno que está pensada para unos pocos, para sus cercanos, para sus amigos, o para la élite económica”.