Jorge Uauy y Jorge Yunge buscan quedarse con la presidencia de la ANFP y suceder a Pablo Milad, quien seguirá al mando de la Federación.

El fútbol chileno se prepara para definir el futuro de su principal organismo rector. Este jueves 19 de noviembre, la ANFP realizará las elecciones que determinarán quién sucederá a Pablo Milad en la presidencia de la institución.

La votación comenzará a las 11:00 horas, donde dos candidatos buscarán reunir el respaldo de los clubes para asumir la conducción del organismo, cuya sede se encuentra en Quilín (aunque actualmente está clausurada).

Elecciones ANFP: Jorge Yunge y Jorge Uauy buscan quedarse con la presidencia

La carrera por el máximo cargo de la ANFP tiene dos protagonistas: Jorge Yunge y Jorge Uauy.

El primero integró la administración de Pablo Milad como secretario general. El segundo presidió Palestino y ahora busca llegar a la cabeza del fútbol chileno.

Ambos postulantes conformaron equipos con dirigentes de distintos clubes y nombres conocidos de la actividad. Uno de los movimientos más destacados aparece en la lista de Uauy, que incorpora a Juan Tagle, expresidente de Cruzados, como candidato a la vicepresidencia.

En el equipo de Yunge, en tanto, figura José Luis Navarrete, expresidente de Azul Azul, quien postula al cargo de tesorero.

Así están conformadas las dos listas:

Lista de Jorge Yunge

Vicepresidenta: Sofía Galdames.

Secretario general: Andrés Sánchez.

Tesorero: José Luis Navarrete.

Director: Iván Cisternas.

Director: Andrés Alvarado.

Director: Freddy Palma.

Lista de Jorge Uauy

Vicepresidente: Juan Tagle.

Secretario general: Jorge Contador.

Tesorero: Diego Livingstone.

Directora: Karina Mazú de Ponsón du Terrail.

Director: Ignacio Melhech.

Director: Eduardo Ramírez.

¿Cómo se elige al nuevo presidente de la ANFP?

La elección contempla la participación de los clubes de Primera División y Primera B. Cada institución tendrá un voto, que deberá emitir su presidente o un representante debidamente facultado.

Sin embargo, los sufragios no tienen el mismo peso. Los clubes de Primera División cuentan con dos votos, mientras que los equipos de Primera B disponen de uno.

Los Estatutos de la ANFP establecen que ganará la lista que consiga la primera mayoría (25 votos). Si ninguna candidatura alcanza ese resultado en la primera votación, se realizará una nueva instancia electoral.

En esa segunda votación, asumirá la lista que obtenga la mayor cantidad de sufragios.

De esta forma, el ciclo de Pablo Milad al frente de la ANFP llegará a su fin, aunque continuará encabezando la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) hasta el 28 de febrero de 2027, según el calendario establecido en el proceso de separación de ambos organismos.

Considerando lo anterior, en lo que respecta a La Roja, su futuro quedará en manos de una dirigencia que no estará relacionada a la que se votará este jueves, ya que es la Federación la que debe definir el proyecto deportivo de la selección adulta y las juveniles.