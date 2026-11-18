El expresidente compartió la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a Eloísa, quien se convertirá en la segunda hija que tendrá junto a Paula Carrasco.

El expresidente Gabriel Boric confirmó que será padre por segunda vez junto a su pareja, Paula Carrasco, y reveló que la bebé se llamará Eloísa.

El exmandatario dio a conocer la noticia mediante una publicación en redes sociales, donde compartió una fotografía y dedicó unas palabras a su futura hija, manifestando la felicidad con que esperan su llegada.

“Bienvenida Eloísa”: Gabriel Boric confirma que espera a su segunda hija

En el mensaje, Boric expresó la emoción que les genera esta nueva etapa familiar y adelantó algunos de los momentos que esperan vivir con la pequeña. “Que el sepia de otoño tiña nuestros primeros desvelos y las primeras lluvias del año acompañen nuestros acurrucos”, escribió.

Además, agregó: “Estamos felices y ansiosos por presentarte el mundo”, junto con expresar sus expectativas por las experiencias que compartirán: “Que vengan todas las preguntas, sonrisas y aventuras”.

Asimismo, el exjefe de Estado agradeció las muestras de cariño que han recibido tras conocerse la noticia. “Gracias a todos por su cariño, nos llena de amor”, señaló en la publicación.

El anuncio se produce luego de que trascendieran informaciones sobre el embarazo de Carrasco y los planes de matrimonio de la pareja, cuya celebración, según publicó La Segunda, estaría programada para el próximo 30 de enero de 2027 en el Club Palestino.

Paula Carrasco es química ambiental de la Universidad de Chile y también se desempeña como basquetbolista. Meses después de presentar públicamente su relación, la pareja anunció que esperaba a su primera hija.

Violeta Boric Carrasco nació el 25 de junio de 2025, cuando Gabriel Boric todavía se encontraba ejerciendo como Presidente de la República. Ahora, tras dejar La Moneda, el exmandatario y su pareja se preparan para ampliar nuevamente su familia con la llegada de Eloísa.