La compañía obtuvo 72,7 puntos, el mayor puntaje de su sector, y recibió el sello “Empresa Destacada” en el estudio elaborado por la Universidad del Desarrollo y la consultora VOXKOM.

Entel fue distinguida como “Empresa Destacada” en el Ranking ¿Confía Chile? 2026, tras obtener el mayor puntaje de la industria de Telecomunicaciones. La medición fue desarrollada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo (UDD), su Business Sustainability Center y la consultora VOXKOM.

El estudio, que recoge la mirada ciudadana sobre la confianza y la reputación de las empresas en Chile, consideró 17.910 evaluaciones realizadas por 4.314 personas mayores de 18 años de las 16 regiones del país, a través de una encuesta en línea ejecutada por Panel Ciudadano UDD. En total se midieron 44 empresas de 10 industrias, todas identificadas previamente por la propia ciudadanía, y cada compañía fue evaluada sólo por quienes declararon conocerla.

“Hoy la conectividad es parte de la vida cotidiana de las personas, de cómo trabajan, estudian y se comunican. Esa responsabilidad es la que nos mueve, y ver que se traduce en confianza de nuestros clientes es una señal muy valiosa para nosotros”, señaló la gerente de Medioambiente y Sustentabilidad de Entel, Stefanie Pope.

En una escala de 1 a 100, Entel alcanzó 72,7 puntos, 11,6 más que el promedio de las empresas de telecomunicaciones (61,1) y por sobre el promedio general del ranking (66,3). Telecomunicaciones es, además, uno de los dos sectores donde la primera empresa muestra la ventaja más amplia sobre el resto.

“El capital reputacional no se construye con mensajes, se construye con conductas, con decisiones, y con coherencia entre lo que una empresa dice y lo que hace, día tras día. Una mejor reputación debe ser consecuencia de una mejor gestión y no solamente de una mejor comunicación”, explicó la presidenta ejecutiva y socia de VOXKOM, Gabriele Lothholz.

El ranking se construye a partir del Modelo de Vinculación Corporativa, que entiende la reputación en dos dimensiones: una racional, referida a lo que las personas piensan de una empresa, como su calidad y excelencia, y otra afectiva, vinculada a lo que sienten por ella. Entre sus principales conclusiones, el estudio muestra que las compañías en las que más se confía son también las de mejor reputación, y que el vínculo con las personas pesa tanto como el desempeño.

Sobre los desafíos que deja la medición, la gerente de Entel agregó que “más que un punto de llegada, este ranking es una herramienta para entender qué valoran las personas y dónde tenemos espacio para mejorar. Ninguna empresa llegó a los 90 puntos, y eso nos recuerda que siempre hay trabajo por hacer”.

Además de telecomunicaciones, la medición abarcó las industrias de alimentos, banca, canales de televisión, combustibles, farmacias, gas, isapres, retail y supermercados.