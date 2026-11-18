El meteorólogo anticipó un ascenso progresivo de las temperaturas en la capital, con máximas que superarán los 30°C durante los primeros días de la próxima semana.

El calor comenzará a intensificarse en Santiago durante los próximos días y tendrá su punto más alto el miércoles de la próxima semana, cuando los termómetros podrían llegar a los 35°C.

Así lo anticipó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, quien advirtió sobre un cambio en las condiciones meteorológicas que llevará a la Región Metropolitana desde jornadas de temperaturas moderadas hasta un escenario propio del verano.

Santiago tendrá hasta 35°C: Jaime Leyton anticipa cuándo llegará el peak de calor

Según explicó el especialista en su reporte para Meganoticias Amanece, antes de este aumento la capital todavía tendrá algunas jornadas con nubosidad y temperaturas más moderadas.

Sin embargo, este escenario comenzará a cambiar a partir del viernes 20, cuando las precipitaciones dejarán de ser una posibilidad y predominarán las condiciones estables. Para ese día se proyecta una mínima de 12°C y una máxima de 25°C.

En tanto, el sábado 21 los termómetros oscilarán entre los 12°C y 23°C, con viento sur durante la tarde, mientras que el domingo 22 marcará el inicio de un ascenso más pronunciado, con una máxima de 27°C.

El incremento continuará durante los primeros días de la próxima semana. De acuerdo con el pronóstico de Leyton, Santiago alcanzará los 30°C el lunes y llegará a los 32°C el martes, antes de registrar el peak de temperaturas el miércoles. “El miércoles 35°C, para ser bien preciso, es lo que vamos a tener en mitad de la próxima semana. Ahí es derechamente veraniego, una jornada de verano intenso”, advirtió el meteorólogo.

El especialista señaló que la sensación térmica durante esa jornada también estará condicionada por los niveles de humedad ambiental. En ese sentido, si se mantienen bajos, el calor se presentará bajo condiciones más secas, en medio de un episodio que marcará un importante cambio respecto de las temperaturas registradas durante los días previos en la capital.