Quién era Jaime Urrea, el nuevo mártir de Carabineros y qué se sabe de su asesinato

Se trata del segundo carabinero asesinado en una semana, luego del crimen contra el cabo Cristopher Aguilera en Lo Espejo.

El sargento segundo de Carabineros Jaime Urrea Burgos murió durante la madrugada de este lunes luego de recibir un disparo de escopeta, en el marco de un procedimiento por violencia intrafamiliar (VIF) en Los Ángeles, Región del Biobío.

El funcionario pertenecía al Retén Canteras, dependiente de la 1ª Comisaría de Los Ángeles. Llevaba 18 años en la institución, estaba casado y no tenía hijos. Tras su fallecimiento, Carabineros lo declaró oficialmente como nuevo mártir institucional.

La muerte del uniformado ocurre pocos días después del asesinato del cabo segundo Cristopher Aguilera, quien fue atacado en Villa Las Dunas, en Lo Espejo. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho que tuvo lugar en Los Ángeles no estaría relacionado con una banda criminal ni con una estructura de crimen organizado.

Las circunstancias en las que Jaime Urrea se convirtió en nuevo mártir de Carabineros

El primer llamado se registró cerca de las 23:20 horas del domingo. Carabineros acudió al lugar tras recibir una alerta por violencia intrafamiliar.

En esa primera intervención, la víctima decidió no presentar una denuncia. Ante esa situación, los funcionarios realizaron igualmente una denuncia de oficio.

Más tarde, Carabineros volvió al domicilio. En esta segunda concurrencia, el sargento segundo Jaime Urrea ingresó al inmueble y se encontró con el presunto responsable del ataque.

El sujeto portaba una escopeta y disparó contra el funcionario. Urrea resultó gravemente herido y, pese a la atención recibida, murió horas más tarde debido a la gravedad de sus lesiones.

El presunto autor del disparo fue detenido y quedó a disposición de la justicia. La Fiscalía solicitó ampliar su detención para desarrollar distintas diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del ataque.

Bajo este contexto, el fiscal jefe de la Fiscalía de Los Ángeles, Carlos Díaz, detalló: “El denunciado, haciendo uso de un arma de fuego tipo escopeta, disparó en contra de uno de los funcionarios, lesionándole y causándole la muerte. El autor de los disparos se encuentra detenido en custodia de Carabineros”.

Durante las próximas horas, los equipos investigativos realizarán nuevas diligencias en distintos puntos vinculados con el procedimiento. También se esperan declaraciones de autoridades tras la muerte del sargento segundo Jaime Urrea Burgos.