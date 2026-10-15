El proyecto del Minsal para dar permiso a padres y así cuidar a hijos tras intento de suicidio

Chomali puntualizó que la iniciativa viene a complementar la Ley Sanna, que permite ausentarse del trabajo en caso de una condición grave de salud de un hijo.

May Chomali, ministra de Salud, anunció la presentación de un proyecto de ley para otorgar un permiso labores a los padres y así cuidar a sus hijos tras hospitalización por intento de suicidio.

Chomali puntualizó que la iniciativa viene a complementar la Ley Sanna, que permite ausentarse del trabajo en caso de una condición grave de salud de un hijo.

La titular del Minsal dejó en claro que la salud mental de los niños y adolescentes debe ser prioridad “y esto significa que cuando un niño, niña o adolescente sale de una hospitalización por una lesión autoinfligida, su padre, madre o cuidador legal va a tener derecho a 30 días de licencia para acompañarlo, que son inicialmente 15 días, y si el médico considera que necesita más tiempo, van a ser 15 días más sin riesgo de perder su trabajo”.

La secretaria de Estado precisó que “cada vez que el niño salga de una hospitalización, esperamos que con los cuidados que se le entreguen de la hospitalización y que los padres lo acompañen en esos 30 días, podamos sacarlo de la situación de crisis que lo llevó a autoinfligirse y no vuelva a intentarlo”.

Desde el Minsal precisaron que el suicidio se mantiene de manera persistente entre las principales causas de muerte en la población de 10 a 19 años; y el intento de quitarse la vida es uno de los factores de riesgo más importantes de muerte por suicidio.

Ante esto, el proyecto incorpora el “egreso hospitalario por lesiones autoinfligidas intencionalmente” como sexta contingencia del seguro Sanna, sumándose a las ya consideradas en la ley como cáncer, trasplante, fase o estado terminal de la vida, accidente grave con riesgo de muerte o de secuela funcional severa y permanente, y enfermedad grave que requiera hospitalización en una unidad de cuidados intensivos o de tratamientos intermedio.

De acuerdo con la normativa propuesta por el Minsal, el permiso puede extenderse hasta 30 días por cada evento y por cada hijo o hija, contados desde el inicio de la primera licencia. Considera a madres, padres y cuidadores de niños entre 5 y 17 años que hayan estado hospitalizados por un intento de suicidio.

La primera licencia médica la emite el médico tratante el día del egreso o dentro de los cinco días hábiles siguientes, con una extensión inicial de hasta 15 días. Con ello, el acompañamiento se concentra en el período de mayor riesgo, planteó la autoridad.