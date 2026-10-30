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“Mi deber es acompañar”: Hijo de Mauricio Flores es enviado a prisión tras hallazgo de 18 paquetes de cocaína

El humorista publicó un mensaje en redes sociales en el que pidió respeto y privacidad para su familia.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El comediante y actor Mauricio Flores se refirió públicamente a la detención de su hijo Danko, quien quedó en prisión preventiva tras ser sorprendido transportando 18 paquetes de cocaína en un vehículo en la Región de Tarapacá.

A través de un comunicado publicado en Instagram en representación de su familia, el humorista reconoció que atraviesan un complejo momento personal y pidió respeto y privacidad frente a la situación judicial que enfrenta su hijo.

“Como familia estamos atravesando un momento profundamente doloroso y difícil. Como padre, hay situaciones que uno jamás quisiera enfrentar, pero mi deber es estar presente y acompañar”, expresó.

Hijo de Mauricio Flores es enviado a prisión preventiva tras hallazgo de 18 paquetes de cocaína

Danko Flores fue detenido el pasado 27 de octubre durante un procedimiento realizado en el control aduanero de Quillagua. En ese lugar, funcionarios de Aduanas detectaron mediante un escáner 18 paquetes de cocaína que estaban ocultos en una parte del vehículo en el que el imputado intentaba salir de la región.

Tras el operativo, la Fiscalía Local del Tamarugal solicitó la prisión preventiva, medida cautelar que fue acogida por el tribunal. Además, se estableció un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación.

El fiscal jefe del Tamarugal, Milton Torres, explicó que entre las diligencias pendientes se encuentra el análisis del teléfono celular del detenido y la recopilación de antecedentes que permitan establecer el origen de la sustancia, su destino y las eventuales conexiones con otras personas.

Mientras avanzan las indagatorias, Danko Flores permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación.

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