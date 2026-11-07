La emergencia involucró a un microbús, un automóvil particular y un camión tolva, y mantiene el tránsito completamente suspendido en ambos sentidos.

Un total de 12 fallecidos y otras 15 lesionadas dejó un grave accidente de tránsito registrado la mañana de este sábado en la Ruta de la Fruta, en la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso.

La emergencia involucró a un microbús, un automóvil particular y un camión tolva, y mantiene el tránsito completamente suspendido en ambos sentidos.

Tragedia en Santo Domingo: accidente entre microbús, auto y camión deja 12 fallecidos

El siniestro ocurrió cerca de las 09:00 horas en la ruta E-66, a la altura del sector Atalaya, en el kilómetro 122,5 y a unos cuatro kilómetros del cruce hacia Navidad. De acuerdo con los antecedentes preliminares, se trató de una colisión frontal de alta energía entre los tres vehículos, cuyas causas aún deben ser establecidas.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, confirmó el balance de víctimas fatales y lesionados, aunque no se descarta que las cifras puedan variar debido a la gravedad del impacto. En tanto, las personas heridas fueron trasladadas hasta el Hospital de San Antonio, donde reciben atención médica por lesiones de diversa consideración.

A raíz de la magnitud de la emergencia, personal de Carabineros de la Subcomisaría de Santo Domingo y equipos de emergencia se desplegaron en el lugar para coordinar la asistencia a las víctimas y controlar el flujo vehicular. La concesionaria informó que el corte se mantendría por al menos dos horas, mientras que el tránsito está siendo desviado hacia la Ruta 78, que conecta San Antonio con Santiago.

Por su parte, la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros trabaja en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica de la colisión y determinar las eventuales responsabilidades. Debido a las labores de emergencia, se mantiene el llamado a los conductores a evitar el sector y circular con precaución.