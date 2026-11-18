Luego de que el titular de Agricultura pronosticara que “vamos a comer fruta como locos” a raíz del paro de camioneros y los fenómenos climáticos, Quiroz señaló que no correspondía referirse de esa forma a la posible baja de exportaciones.

Desde China, donde el Presidente José Antonio Kast, se encuentra de gira, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, se desligó de las disculpas que su par de Hacienda, Jorge Quiroz, ofreció a nombre del Ejecutivo por sus dichos sobre el consumo de fruta.

En medio del paro de los camioneros llevado a cabo la semana pasada, Campos advirtió que la exportación de frutas caería como consecuencia de las manifestaciones y de los fenómenos climáticos. “No me sorprendería que, mirado del punto de vista interno, ya que opera la ley de oferta y demanda, este año vamos a comer fruta como locos y a precios baratos, porque parte de lo que no vamos a poder exportar se va a vender en el mercado interno”, dijo a radio infinita.

A raíz de estas declaraciones, que parlamentarios del PS y de RN consideraron ofensivas y desafortunadas, Quiroz ofreció disculpas durante una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado celebrada el lunes. “No corresponde haberse referido de esa manera, de modo irónico, una situación tan complejo como es perder las exportaciones”, se excusó.

Consultado por las disculpas de Quiroz, Campos aclaró: “Lo que yo he dicho, y lo reitero, puesto que yo no le he faltado respeto a nadie y menos he faltado la verdad, es que en materia agrícola y fundamentalmente en los mercados internos opera de una manera irrestricta la ley de oferta y la demanda”.

“¿En qué he faltado la verdad y a quién le he faltado el respeto? A nadie. De manera que yo en lo personal no tengo de qué excusarme. Lo que yo dije fue eso. En materia agrícola opera la ley de oferta y la demanda. Y cuando hay un exceso de oferta, bajan los precios. Y es probable que como consecuencia de las inclemencias climáticas ello ocurra. Si sucede, va a ser lamentable para el sector exportador y el primero que lo va a lamentar es este ministro de Agricultura”, añadió, según La Tercera.