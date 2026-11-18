Los diputados gremialistas Eduardo Cretton y Jaime Coloma acusaron a los legisladores opositores de emplear estas amenazas para presionar al Gobierno cuando surge una diferencia política.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) calificaron de “patética y penosa” la amenaza que realizaron senadores de la oposición de impulsar una acusación constitucional (AC) contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por su decisión de no incorporar cerca de US$150 millones destinados al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) en el Presupuesto 2027.

Al abordar el tema, los diputados gremialistas Eduardo Cretton y Jaime Coloma manifestaron que “comenzó el festival de las acusaciones constitucionales“, y apuntaron a los legisladores opositores por emplear este tipo de amenazas para presionar al Gobierno cuando surge una diferencia política.

Aquello, luego de que el senador comunista Daniel Núñez advirtió que Quiroz podría enfrentar una AC si insiste en no incorporar los mencionados recursos, mientras que su par socialista, Daniela Cicardini, aseguró que el titular de Hacienda estaría incumpliendo una obligación legal.

UDI rechaza amenaza de AC contra Quiroz

Tras los dichos de Núñez y Cicardini, los diputados de la UDI Jaime Coloma y Eduardo Cretton apuntaron que “de aquí en adelante, cualquier diferencia que pueda existir con el Gobierno será una excusa para exigir la renuncia de un ministro y amenazar con destituirlo“.

En esa línea, los legisladores manifestaron que “pareciera que la responsabilidad y la seriedad le duró apenas unos meses a la izquierda, porque es evidente que su estrategia será convertir cada asunto en un punto político contra el Ejecutivo”.

“En lugar de escuchar las explicaciones del ministro y dar por superado este tema, prefieren seguir en el barro y amenazar con una nueva acusación“, complementaron.

Junto con recordar que son los diputados y no los senadores quienes tienen la atribución de presentar una acusación constitucional, dijeron que “si tanto quieren acusar a un ministro, por las razones que sean, pueden solicitar a sus bancadas de diputados que lo hagan y asuman las consecuencias“.