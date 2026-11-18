Según el informe, la tercera preocupación de los chilenos es la inflación. Este puesto en el ranking supera el promedio latinoamericano por tres puntos.

El desempleo escaló al primer lugar de las preocupaciones ciudadanas en Chile, con un 54% de las menciones en noviembre, superando al crimen y a la violencia, que cayó al 50%, en el informe Preocupaciones del Mundo de Ipsos.

Se trata de la primera vez, desde abril de 2021, que el desempleo desplaza a la seguridad entre las preocupaciones. Por ese entonces, la tasa de desempleo se situaba en 10,24%, es decir, 0,44 puntos porcentuales por encima de la cifra del último trimestre.

La inquietud por la desocupación laboral aumentó seis puntos porcentuales respecto del mes anterior y nueve en comparación con octubre de 2025. En tanto, crimen y violencia cayó tres puntos en un mes y 13 en doce meses. Pese al descenso, Chile se mantiene alineado con el promedio latinoamericano (49%) y 19 puntos por sobre el registro global (31%).

“Este cambio no significa necesariamente que la seguridad haya dejado de ser una inquietud relevante, sino que las personas están sintiendo con mayor preocupación los riesgos asociados al mercado laboral y la situación económica”, sostuvo el CEO de Ipsos Chile, Nicolás Fritis.

El ejecutivo añadió que esta percepción se ve reforzada por una evaluación más negativa de la economía, menor confianza en el rumbo del país y una creciente preocupación por encontrar o mantener un empleo.

En el tercer lugar de las preocupaciones se encuentra la inflación, con un 29%, luego de subir tres puntos en un mes y cinco en doce meses. La cifra supera el promedio latinoamericano de 26%, aunque está dos puntos por debajo del global.

Un 71% considera que Chile va por el camino equivocado, mientras que un 29% cree que avanza en la dirección correcta, indicador que cayó seis puntos en un mes y tres en doce meses. Además un 79% califica la situación económica actual como mala y solo un 21% estima lo contrario.