El ministro (s) del Interior Máximo Pavez llamó a reactivar el proyecto que amplía el plazo de retención para concretar expulsiones.

El Gobierno concretó este jueves el décimo tercer vuelo de expulsión de extranjeros desde el inicio de la administración de José Antonio Kast. Con este operativo, que trasladó 55 personas a Bolivia, Ecuador y Colombia, la cifra de expulsados desde el 11 de marzo llegó a 1.972, un 55% más que el total registrado durante todo 2025.

Del grupo expulsado este jueves, 33 personas eran de nacionalidad colombiana, 16 boliviana y seis ecuatoriana. El 76% fue sancionado por ingresar al país por pasos no habilitados, mientras que el resto correspondía a condenas por delitos como tráfico de drogas, robo con intimidación, porte de armas, abuso sexual impropio y violación de menor de 14 años. En lo que va del 2026, según informó el Gobierno, el total de expulsiones alcanza las 2.268.

A estas cifras se suman 12.488 salidas voluntarias registradas entre el 3 de enero y el 19 de noviembre. De ellas, el 80% corresponde a ciudadanos venezolanos. El resto se divide entre colombianos (1.133), dominicanos (370) y ecuatorianos (273).

“En nuestro país hay una persona cada 37 minutos que estando en condición irregular ha dejado nuestro país”, destacó el ministro del Interior (s) Máximo Pavez. La autoridad también llamó a reactivar el proyecto de reforma constitucional que busca ampliar el plazo de retención de extranjeros para concretar expulsiones, iniciativa que no alcanzó el quórum necesario para avanzar en general en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones Frank Sauerbaum destacó el aumento de los controles para identificar a personas que no estaban registradas ni habían participado en procesos de empadronamiento o autodenuncia. Según detalló, durante los primeros diez meses del año se fiscalizó a 46.475 extranjeros, un 52% más que en igual periodo de 2025