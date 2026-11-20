Faltaban horas para grabar cuando Vox —el partido más conservador de España— canceló la entrevista de Santiago Abascal con Jordi Wild, uno de los youtubers con más suscriptores y visitas de habla hispana. Pedro Sánchez y Ada Colau ya habían pasado por el estudio del podcaster español, y Alberto Núñez Feijóo lo haría después.

La ausencia de Abascal traspasó las plataformas digitales y se transformó en uno de los temas más noticiosos en España llegando incluso a las portadas de medios tradicionales como El País o El Español. En programas de TV posteriores, el líder de VOX debió dar explicaciones de su repentina cancelación. Todo esto, mientras comunicadores, influencers y otros streamers identificados con la derecha salieron en masa a cuestionar a Abascal por no cumplir su compromiso.

“Es imposible que alguien en su sano juicio pueda votar a un grupo político que tome este tipo de decisiones. Si sois tan tontos de tomar esta decisión, ¿qué vais a hacer en el Gobierno?”, llegó a decir El Xokas, otro creador de contenido identificado con la derecha española y uno de los más populares en la comunidad hispano hablante.

En las encuestas, Abascal también resintió la polémica y se estancó en la intención del voto joven a dos semanas de los comicios.

Al 20 de noviembre, las tres entrevistas que sí se concretaron suman cerca de 19,7 millones de reproducciones en YouTube.

El fenómeno de The Wild Proyect

Jordi Carrillo, nacido en Manresa en 1984, conduce The Wild Project, un pódcast que supera los 7,4 millones de suscriptores. Y aunque suele realizar contenido de entretención y entrevistas irreverentes a otros influencers, esta vez aprovechó su audiencia para invitar a los cuatro principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre en España. Todos aceptaron en un inicio la propuesta que, según prometió el podcaster, sería “mucho más dura” que una entrevista de TV.

Las entrevistas se publicaron el 13 de noviembre, primer día oficial de campaña, y cada una superó la hora y media de conversación y suman millones de interacciones en redes sociales, donde no sólo fueron replicadas por creadores de contenido, sino por medios de comunicación tradicionales.

Pero más allá de los números y el formato, lo que sorprendió en el ecosistema de medios y el panorama político fue la recepción del público joven, acostumbrado a consumir programas como The Wild Project y lejanos a la programación tradicional de la TV.

El creador, tras publicar el material, reflexionó sobre las entrevistas: “Yo no soy de quedarme anclado en el pasado ni de vivir en el rencor. Ellos (los candidatos) se quejan en muchas ocasiones de que la prensa los trata mal, los tiene como si fueran una especie de monstruos. Y, en parte, yo creo que tienen razón. Están muy demonizados y yo iba a tratarlos como políticos normales”, dijo.

Pero más allá del caso particular que removió aguas en España por varias semanas, la pregunta de fondo es hasta dónde pueden influir estos programas y comunicadores que prometen romper el formato clásico de los medios y la comunicación política tradicional.

El stream se suma a la TV

En esta pasada, los candidatos no eligieron entre un mundo y otro. Sánchez, Abascal y Colau pasaron por La Revuelta, el programa de la televisión pública TVE que conduce el humorista David Broncano. Feijóo declinó esa invitación, pero fue a El Hormiguero, de Antena 3.

Las cifras de La Revuelta son comparables en volumen con las de YouTube. La entrevista a Sánchez, el 22 de octubre, tuvo 4.387.000 espectadores de media y más de 7,1 millones de espectadores únicos, según la consultora Dos30. La de Abascal, el 9 de noviembre, marcó 4.815.000 de media.

“La tele no mató a la radio y el streaming no va a matar a la tele”, sostiene a EL DÍNAMO Hermann Heim, comunicador político que ha hecho entrevistas hilarantes a figuras de la política criolla de todo el espectro, incluyendo al Presidente Kast antes de asumir el cargo.

Según estima Heim, en Chile un video de YouTube exitoso puede oscilar entre 200 mil y un millón de vistas, mientras la televisión llega a unos dos millones de personas cada noche en horario prime. Para Heim, “los políticos más que migrar, van a tener que dormir menos e ir a más medios de comunicación ya que el mercado ha crecido”.

En ese sentido, advierte que cada programa web tiene un público específico y que algunos funcionan como “caja de resonancia para un pensamiento político ya instaurado”. El beneficio llega, dice, de forma indirecta, por los clips que se viralizan después en redes.

Juan Vallejos, periodista y conductor de Discrepemos, ve un cambio más profundo. Afirma que las audiencias jóvenes prefieren el contenido digital y que, si los políticos quieren llegar a ese público, tienen que ir a esos programas: “Te puede definir una elección”, afirma.

Para él, la ventaja es el tiempo: “En YouTube el tiempo lo dispone el que habla”, y aunque reconoce que en Chile aún no existe un programa de masividad comparable a la de Wild, asegura que vamos en camino a ese tipo de dinámicas.

Danilo Herrera, cientista político, explica que este fenómeno constituye una nueva etapa, pero no sustituye a la anterior. “Es una capa más”, dice.

Eso sí, su lectura difiere de la de Vallejos en el efecto: “El joven que no ve noticieros no cambia su voto por una entrevista”, afirma, aunque el formato sirve para que se forme una impresión del candidato.

Herrera anticipa que los programas de stream en Chile, con voto obligatorio, será “un espacio obligado”, y advierte que estos espacios “no tienen las reglas de equilibrio de un debate televisado, y la calidad depende del criterio del streamer”.

Un fenómeno que se acerca a Chile

El caso de The Wild Project tiene un precedente en Sudamérica. En Colombia, Westcol, nombre artístico del streamer Luis Fernando Villa Álvarez, transmite en Kick, una plataforma de streaming en la que acumula más de 3,7 millones de seguidores. Desde esa tribuna, entrevistó al presidente Gustavo Petro el 26 de marzo de 2026 desde la Casa de Nariño, y luego al expresidente Álvaro Uribe y al candidato Abelardo de la Espriella, quien terminó ganando las elecciones.

La entrevista a Petro tuvo cerca de 1,5 millones de espectadores en Kick, con un peak de 800 mil simultáneos, mientras que la de De la Espriella tuvo unos 1,4 millones.

La competencia incluyó a otros candidatos. Paloma Valencia estuvo más de tres horas con el streamer Mr. Stiven y sumó cerca de 700 mil visualizaciones, mientras Iván Cepeda, candidato de izquierda, optó por una entrevista con el periodista Daniel Coronell que acumuló 451.937.

Herrera explica que Chile, a pesar de no tener streamers con públicos masivos, tendrá cada vez más presencia de estos espacios: “Esto ya empezó, en las primarias de 2025, productores de estos programas decían que los candidatos se dieron cuenta del potencial que tienen estos espacios para mover votantes nuevos. Lo que viene es una competencia por los creadores más grandes, y probablemente presión para que equilibren invitados”.

En esa línea, recuerda el caso colombiano. “Westcol ya lo hizo: después de Petro agendó una entrevista con Uribe para mostrar distintas posturas a su audiencia. El desafío para la democracia es que estos espacios no tienen las reglas de equilibrio de un debate televisado, y la calidad depende del criterio del streamer. En España se vio cuando Vox canceló la entrevista de Abascal horas antes, cuando Sánchez ya había grabado la suya”.

Con vistas a comicios futuros en nuestro país, Vallejos afirma que “vamos a llegar a un punto que estos espacios (streaming) van a ser priorizados por sobre la televisión”. En este marco, asevera que ya están muy considerados, señalando que políticos de distintos sectores le han mencionado que ya están informándose sobre los podcasts y sus audiencias, con el objetivo de prepararse para asistir a estos espacios en los siguientes procesos eleccionarios.