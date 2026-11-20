Solo un chileno ha ganado el máximo galardón de fotoperiodismo en el mundo. Y fue hace 52 años. El golpe de Estado había sido hace seis meses, pero la imagen premiada como la fotografía del año por World Press Photo era la última del derrocado presidente Salvador Allende con vida.

Allende está al centro de la imagen, con los labios entreabiertos, un casco militar y un fusil colgando del hombro. A su lado, Héctor Urrutia y Luis Rodríguez, miembros de su escolta personal, apuntan sus armas. Todos, salvo Danilo Bartulín, su médico de cabecera, y el carabinero José Muñoz, que están a sus espaldas, miran al cielo, en los instantes previos del bombardeo a La Moneda. La imagen de Allende siguiendo el paso de los aviones militares en el cielo fue tomada tres o cuatro horas antes de que su suicidio.

El chileno que tomó la foto del año, sin embargo, no fue a Ámsterdam a recibir el premio. Lo recibió en su lugar el editor gráfico de The New York Times, diario estadounidense que hace solo tres mes había puesto la foto en su portada, sin conocer la identidad del autor. El Times pagó por adquirirla, pero por motivos de seguridad —quien tomó la foto arriesgaba su vida— no se reservaron los detalles de su origen.

Los autores del último retrato a Allende

En 2007, La Nación pareció resolver un enigma que se había extendido por más de tres décadas. “El Chico Lagos retrató —con una cámara Leica— desde adentro el drama que se desencadenaría en La Moneda a primeras horas del 11-S-73”, afirmó el periodista Camilo Taufic en las primeras líneas del artículo que ponía nombre, por fin, al autor de la foto del año. Era Luis Orlando Lagos, fotógrafo oficial de la Presidencia, que había fallecido un mes antes de la publicación del artículo. World Press Photo dio por cerrado el misterio y hasta hoy, en su sitio oficial se le reconoce a Luis Orlando Lagos la autoría de la foto.

Cinco años después, asomó el nombre de otro fotógrafo, también trabajador de La Moneda en esos años. Leopoldo Vargas, sargento de la Fuerza Aérea, y fotógrafo de Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende. Incluso, luego del golpe, fue autor de los retratos de los cuatro miembros de la Junta Militar. Vargas había muerto en 2011 y sus hijos, luego de hacer la solicitud formal a World Press Photo, deseaban que se le reconociera su acierto. Su padre puso una única condición antes de morir: que todo se haga con mucho tacto y respeto hacia la familia del “Chico” Lagos.

A más de diez años de que apareciera el segundo posible autor de la foto, World Press Photo aún no ha sopesado los antecedentes de la familia Vargas, pese a que son más numerosos que los que exhibió La Nación en 2007, sin atribuir fuentes. Pero en noviembre de este año, un reportaje de CIPER, firmado por Pascale Bonnefoy en septiembre, terminó de convencer a más de 300 destacados fotógrafos nacionales y del extranjero para pedir a World Press Photo una investigación independiente.

Consultados por EL DÍNAMO, desde World Press Photo confirmaron que están haciendo una revisión de sus archivos. “Estamos al tanto de la disputa sobre la autoría de la Fotografía del Año 1974, que retrata al presidente Salvador Allende. A lo largo de los años, varios equipos de World Press Photo han revisado esta reclamación. Hemos recibido la solicitud de organizar una investigación independiente sobre la disputa y actualmente estamos revisando nuestros archivos y correspondencia histórica para asegurarnos de tener una visión completa del caso”, manifestaron.

“Esperamos tener una actualización sobre nuestra revisión a finales de noviembre”, anunciaron.

El relato del sargento Vargas

Las pruebas a favor de Vargas, según expuso CIPER: sus hijos Marcos y Leopoldo conservan las copias originales de las seis fotos que vieron en casa, antes de su publicación en The New York Times y un audio en el que su padre relata cómo tomó la foto y que hizo con ella. Jonathan Kandell y Jonh G. Morris, periodistas del Times en ese entonces, si bien no identifican a Vargas por su nombre coinciden en los sustantivo de su relato: una reunión breve con un fotógrafo anónimo y un pago de 3.000 dólares.

Las dificultades, sin embargo, son profundas. Quienes estuvieron frente al lente fotográfico ese día en La Moneda han muerto —dos de ellos fueron víctimas de desaparición forzada— y de los negativos originales, que fueron entregados a NYT y constituyen la prueba material más directa de quien tomó la foto, no hay rastro.

“En nuestros archivos, que son limitados, no encontramos ninguna evidencia de este período que indique la identidad del fotógrafo ni las circunstancias que rodearon la adquisición de la fotografía por parte de The Times”, confirmaron desde el diario neoyorkino a EL DÍNAMO.

En conversación con este medio, los hermanos Leopoldo y Marcos Vargas Caroca reconstruyen las dificultades que había para que su padre pudiera conversar alguna prueba. “Cuando tomó la fotografía lo hizo como parte de su trabajo. Todos le decían que algo estaba pasando, pero él respondía que las calles siempre habían tanquetas, por las protestas. Él vestía de civil incluso. Así tomo la foto. Pero, como él mismo decía, era como tener una papa caliente en las manos. Fue una manera de desprenderse de las fotografías, porque la Junta Militar estaba destruyendo todo el material relacionado con la Unidad Popular”, relata Marcos.

Así, el sargento Vargas, por medio de fotógrafos de su confianza, llegó al corresponsal de The New York Times, que le pagó los 3 mil dólares que usaría luego para comprarse un auto. Cuando su foto recorrió el mundo “él se puso contento porque había ganado un premio, pero nunca pudo ir a reclamarlo”, añade Polo Vargas. “Hay que entender el contexto de esos años. Holanda era un país considerado de izquierda. Y él era funcionario de la Junta Militar”, añade Marcos desde Nueva York.

Luis Orlando Lagos

El hombre a quien el World Press Photo le atribuye la autoría de la imagen, nunca se jactó de ello en vida. “Nunca le gustó exponerse ni mucho menos. La verdad es que yo soy igual, quitada de bulla”, cuenta por primera vez Julia Lagos, una de las hijas del fotógrafo.

Julia Lagos se enteró hace pocos días de la solicitud que más de 300 fotógrafos pidieron establecer el origen de la foto. Sin embargo, en caso de ser contactada por World Press Photo, no podría aportar evidencia. “Él rompió todo. Deshizo todo con el golpe, porque sabía que todo eso era como una sentencia de muerte. Se fue a Venezuela porque acá lo tenían todo intervenido, le intervenían el teléfono y lo seguían terriblemente”, sostiene.

De todas maneras, aunque la investigación llegue a la conclusión de que no hay suficientes evidencias le gustaría que su trayectoria se reconozca. “Lo que hizo fue muy… ¿cómo le dijera yo? Él jamás tuvo interés en nada. Incluso, Allende le ofreció una casa y él dijo que no. Allende le decía: «Yo no te la voy a regalar, pero sí te voy a dar facilidades para que tengas casa». Lo único que mi padre quería era un teléfono fijo, porque cada vez que lo necesitaban tenían que mandar a alguien a buscarlo. Y un teléfono podía evitar ese trámite. Fue muy honesto en todo sentido de la palabra. No porque haya sido mi padre —usted sabe que no hay muerto malo— Pero fue muy honesto”, asegura Julia.

Los hijos de Vargas coinciden. “Mi papá tenía en muy alta estima a todos sus compañeros de trabajo, especialmente al “Chico” Lagos. Durante ese período fue su jefe. Trabajaban juntos. Imagínate, pasaban ocho o nueve horas al día compartiendo. Se tenían mucho aprecio”, relata Marcos Vargas.

“El gran responsable de todo este enredo fue Camilo Taufic, que fue quien inventó la historia”, señalan los hermanos. A su juicio, el error más fácil de comprobar es que en el reportaje de La Nación se establece que las fotos se vendieron y publicaron tres semanas después del golpe. “Si un periódico como el The New York Times hubiera comprado las fotografías en agosto, ¿habría esperado hasta el 26 de enero para publicarlas?”, cuestiona Marcos. John G. Morris, uno de los periodistas que las recibió, también dijo en vida que las difundió apenas las recibió.

Asimismo, recuerdan que una de las fuentes en que se apoya el reportaje de La Nación, Frank Manitzas, les transmitió que en realidad él no fue testigo de la transacción. A este antecedente, suman que durante la filmación del documental “El último combate de Allende”, los realizadores Patricio Henríquez y Pierre Kalfon también estuvieron en búsqueda del autor de la última foto de Allende. Orlando Lagos fue una de las fuentes consultadas, según consta en los agradecimientos. “Si él hubiera sido el fotógrafo, habría podido decirlo en ese momento. Pero no fue así. El señor Lagos era una persona que mi papá siempre recordó como muy decente. No iba a atribuirse algo que no le correspondía“, añade Polo Vargas.

Las expectativas ante la investigación del World Press Photo

En la Fundación Salvador Allende también están al tanto de las dudas en torno a la última foto del expresidente. Uno de los curadores de la fundación y responsable de la actual muestra Utopías Posibles, el fotógrafo Luis Weinstein, reconoce al título personal que “hay muchos indicios que hacen pensar que fue efectivamente Leopoldo Víctor Vargas quien hizo las fotos”.

“En función de este tiempo en que he podido trabajar con la institución, que la Fundación Salvador Allende tiene un fuerte compromiso con la verdad histórica en todas sus dimensiones. Es evidente que toda investigación que busque, seriamente, conocer detalles relevantes ocurridos en La Moneda durante el mandato del Presidente tendrá su atención y muy probablemente su disposición a consultar el archivo, conservar la nueva evidencia y poner en circulación todo el nuevo conocimiento que se genere al respecto”, añade.

Edgard Garrido, uno de los fotógrafos que impulsa la solicitud junto a Roberto Candia y Juan Pablo Sierra, explica la importancia de establecer el origen de la foto. “Estamos hablando de una imagen que trascendió su función informativa inmediata y se convirtió en un documento histórico de reconocimiento internacional. No estamos hablando únicamente de una imagen emblemática para Chile, sino de una fotografía que ha ocupado un lugar significativo en la memoria visual del siglo XX”, explica citando además su inclusión en las 100 fotos del siglo XX de la periodista Marie-Monique Robin y entre las 100 fotografías más influyentes de la historia, según TIME en 2016.

Garrido, quien formó parte del equipo distinguido con el Premio Pulitzer en la categoría Breaking News Photography 2019, también explica que “fue realizada durante uno de los acontecimientos más determinantes y dolorosos de nuestra historia contemporánea. Su autoría no es un asunto menor ni exclusivamente una controversia entre familias. Tiene que ver con la responsabilidad del periodismo frente a sus propios registros y con el reconocimiento que merece quien produjo ese testimonio”.

Respecto de la ausencia de los negativos originales, si bien Garrido reconoce que son una evidencia importante, no hacen imposible una investigación. World Press Photo hizo una investigación similar para dilucidar la autoría de The Terror of War, la fotografía de la niña que huye de un ataque con napalm durante la guerra de Vietnam. “Existen copias fotográficas, secuencias de imágenes, testimonios, documentos históricos y antecedentes técnicos que pueden ser examinados. Incluso las características de los materiales utilizados, los formatos, los modelos de cámaras y las condiciones de producción pueden aportar información, aunque no necesariamente determinar por sí solos una autoría”, precisa.

“Sería especialmente valioso que una investigación consiguiera establecer fundadamente su verdadera autoría, después de tantos años de incertidumbre. Si finalmente no fuera posible, correspondería publicar las conclusiones, identificar los antecedentes comprobados, reconocer las limitaciones de la evidencia y determinar si la atribución vigente puede sostenerse”, afirma.

Los hermanos Vargas estarían dispuestos a que World Press Photo revise las fotografías que tienen en su poder, siempre que se trate de una investigación seria. “Nosotros ahora no estamos completamente ilusionados con que vaya a conseguirse algo, porque ya nos ha pasado muchas veces que pensamos que finalmente vamos a obtener una respuesta y después todo se derrumba. Uno siempre quiere pensar que la verdad va a triunfar, pero hasta ahora todo se ha demorado”, concluyen.