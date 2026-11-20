José Antonio Kast mostró su rechazo a una interpelación a Jorge Quiroz, cuestionando si esta facultad parlamentaria ayudará a reducir las cifras de desempleo.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast reiteró su respaldo a la labor desarrollada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseverando que el próximo año será el año de la esperada reactivación económica para nuestro país.

El mandatario planteó que, a nivel internacional, hay que dar cuenta de “lo bueno que se está haciendo” para poder superar la crisis que enfrenta Chile, actualmente en recesión.

Kast realizó estas declaraciones en el marco de su participación en la APEC de China y luego que se conociera la intención de parte de la oposición de interpelar al ministro Quiroz por las magras cifras económicas.

“Reitero que el 2027 va a ser un buen año para nuestra nación, y así también lo han mencionado organismos internacionales, instituciones bancarias de gran tamaño. Ahí están JPMorgan, Morgan Stanley, lo mismo hemos podido conversar con la directora del FMI. Son las cifras que de forma objetiva se van planteando”, argumentó el presidente.

Junto con ello, José Antonio Kast mostró su rechazo a una interpelación a Jorge Quiroz, cuestionando si esta facultad parlamentaria ayudará a reducir las cifras de desempleo, instando al Congreso Nacional a destrabar proyectos de inversión.

“Las discusiones pueden ser eternas. ¿Le van a solucionar un problema real a una persona? ¿Van a solucionar el problema de una víctima? ¿Van a solucionar la falta de empleo de una persona? Bueno, nosotros lo que invitamos es al Parlamento a trabajar unidos por sacar a Chile adelante”, declaró.