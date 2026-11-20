El tradicional espectáculo gratuito comenzará el 1 de diciembre y se extenderá hasta el día 22, con actividades adicionales en Arica, Rapa Nui y Punta Arenas.

La tradicional Caravana Navideña de Coca-Cola Zero Azúcar volverá a recorrer Chile durante diciembre de 2026, con una programación que contempla 17 comunas y tres encuentros especiales en distintas zonas del país.

La iniciativa, que se realizará de manera gratuita, contará con los clásicos camiones rojos iluminados, la presencia del Viejito Pascuero y sus ayudantes.

Según lo anunciado, esta edición tendrá la mayor cobertura territorial desde que comenzó la actividad, con jornadas que se desarrollarán entre el 1 y el 22 de diciembre.

Caravana Navideña de Coca-Cola 2026 recorrerá 17 comunas: revisa las fechas y ciudades

Además de los desfiles, la compañía realizará tres Encuentros Navideños en Punta Arenas, Arica y Rapa Nui. Estas actividades, programadas para el 5, 8 y 12 de diciembre, respectivamente, no contemplarán el desplazamiento de los camiones por las calles, pero sí ofrecerán espacios de celebración con música, actividades y la participación del Viejito Pascuero y sus ayudantes.

Por ahora, la organización no ha informado los puntos específicos de inicio ni los recorridos que tendrá cada jornada.

Esos antecedentes serán publicados próximamente a través de las redes sociales oficiales de Coca-Cola y su sitio web, por lo que se recomienda revisar esos canales antes de asistir, ya que las rutas podrían tener modificaciones.

Los recorridos comenzarán aproximadamente a las 20:30 horas en cada comuna y se realizarán en las siguientes fechas:

1 de diciembre: La Florida

La Florida 3 de diciembre: Puerto Montt

Puerto Montt 4 de diciembre: Valdivia

Valdivia 5 de diciembre: Temuco

Temuco 6 de diciembre: Concepción

Concepción 7 de diciembre: Chillán

Chillán 8 de diciembre: Talca

Talca 10 de diciembre: Renca

Renca 11 de diciembre: San Joaquín

San Joaquín 12 de diciembre: Las Condes

Las Condes 13 de diciembre: Peñalolén

Peñalolén 15 de diciembre: Coquimbo

Coquimbo 17 de diciembre: Puente Alto

Puente Alto 18 de diciembre: Viña del Mar

Viña del Mar 20 de diciembre: Ñuñoa

Ñuñoa 21 de diciembre: Maipú

Maipú 22 de diciembre: Providencia

Encuentros Navideños

Además de los recorridos, se realizarán encuentros especiales, que no incluirán el desfile de camiones, pero sí actividades y música: