La tradicional Caravana Navideña de Coca-Cola Zero Azúcar volverá a recorrer Chile durante diciembre de 2026, con una programación que contempla 17 comunas y tres encuentros especiales en distintas zonas del país.
La iniciativa, que se realizará de manera gratuita, contará con los clásicos camiones rojos iluminados, la presencia del Viejito Pascuero y sus ayudantes.
Según lo anunciado, esta edición tendrá la mayor cobertura territorial desde que comenzó la actividad, con jornadas que se desarrollarán entre el 1 y el 22 de diciembre.
Caravana Navideña de Coca-Cola 2026 recorrerá 17 comunas: revisa las fechas y ciudades
Además de los desfiles, la compañía realizará tres Encuentros Navideños en Punta Arenas, Arica y Rapa Nui. Estas actividades, programadas para el 5, 8 y 12 de diciembre, respectivamente, no contemplarán el desplazamiento de los camiones por las calles, pero sí ofrecerán espacios de celebración con música, actividades y la participación del Viejito Pascuero y sus ayudantes.
Por ahora, la organización no ha informado los puntos específicos de inicio ni los recorridos que tendrá cada jornada.
Esos antecedentes serán publicados próximamente a través de las redes sociales oficiales de Coca-Cola y su sitio web, por lo que se recomienda revisar esos canales antes de asistir, ya que las rutas podrían tener modificaciones.
Los recorridos comenzarán aproximadamente a las 20:30 horas en cada comuna y se realizarán en las siguientes fechas:
- 1 de diciembre: La Florida
- 3 de diciembre: Puerto Montt
- 4 de diciembre: Valdivia
- 5 de diciembre: Temuco
- 6 de diciembre: Concepción
- 7 de diciembre: Chillán
- 8 de diciembre: Talca
- 10 de diciembre: Renca
- 11 de diciembre: San Joaquín
- 12 de diciembre: Las Condes
- 13 de diciembre: Peñalolén
- 15 de diciembre: Coquimbo
- 17 de diciembre: Puente Alto
- 18 de diciembre: Viña del Mar
- 20 de diciembre: Ñuñoa
- 21 de diciembre: Maipú
- 22 de diciembre: Providencia
Encuentros Navideños
Además de los recorridos, se realizarán encuentros especiales, que no incluirán el desfile de camiones, pero sí actividades y música:
- 5 de diciembre: Punta Arenas
- 8 de diciembre: Arica
- 12 de diciembre: Rapa Nui