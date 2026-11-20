Junto al politólogo Juan Pablo Luna, el sociólogo Pedro Carvallo realizó una investigación que buscaba determinar los alcances de la influencia narco en los colegios chilenos. Lo que encontraron fue totalmente otra cosa: “Lo más sorprendente es la cantidad de fenómenos con los cuales los colegios están desbordados (…) y lo difícil que es para los adultos verlo”, dice en entrevista con EL DÍNAMO.

¿Qué está pasando dentro de los colegios chilenos? Esa fue una de las preguntas que impulsó a Juan Pablo Luna (politólogo y académico de la UC) y Pedro Carvallo (sociólogo y profesor de Universidad del Alba) a realizar una investigación en distintos establecimientos educacionales, inicialmente motivada por dos preocupaciones: las alertas de profesores que advierten que las escuelas están desbordadas, y la necesidad de comprender cómo operan las organizaciones criminales y sus posibles estrategias de reclutamiento de jóvenes.

Sin embargo, en el artículo Los colegios y el sueño de la modernización capitalista exponen que se encontraron con un panorama bastante más amplio que el inicialmente previsto. Si bien no encontraron un fenómeno de reclutamiento criminal dentro de los colegios de la magnitud que esperaban, sí identificaron establecimientos sobrepasados por una serie de transformaciones que avanzan simultáneamente: los cambios culturales juveniles, la irrupción de las redes sociales y el crecimiento de nuevos mercados informales e ilegales.

En este escenario, deducen que los colegios han dejado de ser exclusivamente espacios de aprendizaje y movilidad social para convertirse también en lugares de socialización, búsqueda de pertenencia y desarrollo de diversos negocios.

Uno de los hallazgos más llamativos es la multiplicación de formas de emprendimiento entre los estudiantes, que van desde la venta de alimentos, ropa y productos por redes sociales hasta actividades ilegales como el microtráfico, apuestas online, préstamos informales y comercialización de fotografías de compañeras. Estas prácticas reflejarían nuevas aspiraciones de consumo, reconocimiento y obtención rápida de dinero, en un contexto donde la educación pierde parte de su atractivo como mecanismo de movilidad social. Al mismo tiempo, el colegio sigue siendo un refugio emocional para muchos jóvenes que buscan compañía, afecto y sentido de pertenencia frente a situaciones de soledad y abandono. La investigación también advierte sobre el impacto de estos fenómenos en la salud mental de estudiantes y familias.

Por otro lado, la investigación también pone sobre la mesa el creciente desgaste de los profesores, quienes deben desenvolverse en contextos cada vez más complejos, mientras enfrentan una sobrecarga de protocolos, desconfianza de los apoderados y condiciones laborales que dificultan la construcción de vínculos estables con sus estudiantes. Una crisis que, según los testimonios recogidos, atraviesa distintos sectores sociales y tipos de establecimientos, incluidos los colegios de mayores ingresos.

En conversación con EL DÍNAMO, Pedro Carvallo profundiza sobre los principales hallazgos del estudio, reflexiona respecto a los límites de las respuestas punitivas frente a la violencia escolar y aborda los desafíos que enfrenta la educación, asegurando que la crisis exige mirar las transformaciones sociales, económicas y tecnológicas que atraviesan los jóvenes, fortalecer las comunidades educativas y recuperar la capacidad de las escuelas para ofrecer protección, vínculos y oportunidades.

—¿Qué los motivó a iniciar esta investigación y cuál era la tesis que los llevó a sumergirse dentro de los colegios?

—La motivación tiene dos partes. Una, por el lado de los profesores, que nos decían que nadie está viendo realmente lo que está pasando dentro de los colegios, que están desbordados y que alguien tiene que ver lo que está pasando. Y por otro lado, para entender temas de crimen y de gobernanza criminal. Fuimos a los colegios a ver si es que el reclutamiento por parte de las organizaciones criminales estaba siendo en el colegio o no.

Nos encontramos rápidamente con que lo primero era cierto y lo segundo, no con tanta magnitud. Nos encontramos con colegios desbordados, pero no por la gran organización que estaba reclutando a jóvenes dentro de los colegios, sino por diferentes fenómenos que nosotros conceptualizamos como tres vectores moviéndose en paralelo, que son los cambios culturales juveniles, la interrupción tecnológica (sobre todo las redes sociales) y nuevos mercados ilegales creciendo rápidamente y encontrando nuevos caminos para desarrollarse.

—En ese contexto, ¿qué fue lo que más les sorprendió durante el trabajo de campo?

—Lo más sorprendente en un inicio fue la cantidad de fenómenos con los cuales los colegios están desbordados y que son mucho más complejos de abordar, dada su reproducción horizontal, y lo difícil que es para los adultos verlo, porque son cosas que pasan en los celulares privados, en redes sociales, que nosotros incluso no entramos, y eso fue lo que primero nos sorprendió.

Luego, lo que más nos sorprendió fue una creciente pérdida de la sensación de que la educación es un motor de movilidad social, y en paralelo, la cantidad de negocios y formas de “emprendedurismo” que se desarrollan dentro de los colegios.

—¿Cuáles son los perfiles que más se repiten dentro de su investigación en los colegios?

Nosotros vemos diferentes perfiles que se mueven constantemente entre diferentes respuestas al colegio. Nosotros no fijamos algún perfil que se dedica al “emprendedurismo”, luego otro perfil que ve al colegio como motor de movilidad, sino que diferentes perfiles que se mueven entre estas diferentes salidas.

El perfil más novedoso que vemos, sobre el cual escribimos nuestra primera nota en Tercera Dosis, es el perfil del choro emprendedor. El joven que roba para tener bienes materiales inmediatamente y subirlo a las redes sociales y conseguir cierto estatus que se da en las mismas redes sociales, con aspiraciones también identitarias y de sentido de pertenencia, que se reproducen y se transmiten en las mismas redes sociales y en estos cambios culturales juveniles que mencionábamos.

—De todos los casos que conocieron… ¿Cuál fue el que más les impactó o les llamó la atención?

El del choro emprendedor llama la atención porque el joven que delinque por necesidades materiales y por vulnerabilidades es común en la historia de Chile y en diferentes partes. Pero este nuevo perfil nos llamó más la atención porque no hay necesariamente un historial de vulnerabilidad, de marginalidad o de precariedad. Mucha veces son jóvenes que tienen padres y madres profesionales, entonces eso es lo que llama la atención, que la necesidad de delinquir no es una necesidad material.

Esto se relaciona también con otra cosa, que es con la soledad de los jóvenes y cómo esa soledad también está vinculada a lo que los profesores nos dicen mucho: los jóvenes llegan a su casa y están totalmente solos porque estos padres o madres profesionales trabajan todo el día. Algunos porque tienen dos trabajos, porque si no, no pueden llegar a fin de mes y otros porque están totalmente desvinculados de la educación de sus hijos.

—Hacen mención al incremento en la crisis vocacional docente… ¿Cuáles son las principales razones que exponen los profesores y qué cambio pudieron evidenciar en relatos de quienes trabajan en colegios municipales o de zonas periféricas con los ABC1?

Esto es obviamente multifactorial, pero lo que está muy presente son la gran cantidad de protocolos que hay que llenar. Protocolos que a los profesores los alejan de la realidad cotidiana de sus alumnos, profesores que saben que los alumnos los necesitan y los necesitan cerca, pero tienen que estar toda la jornada laboral llenando protocolos que no hacen mucho sentido. Por otro lado también está la resistencia de los apoderados ante la forma de los profesores de educar.

Apoderados que desconfían mucho de cómo los profesores llevan a cabo sus clases, sus maneras de educar y que perciben al profesor como un enemigo para la educación de sus alumnos. Eso es un fenómeno transversal en diferentes zonas de Santiago.

Nosotros también fuimos a hacer entrevistas a profesores de colegios ABC1 y también nos decían lo mismo, que a los apoderados ya no les interesa la educación de sus hijos, sino que les interesa que sus hijos sean unos winners. Eso implica también muchas veces saltarse la fila o hacer prácticas por debajo de la mesa para que sus hijos puedan entrar a las mejores universidades.

Eso acompañado también de mirar al sistema educativo cada vez más como un bien de consumo, por el cual ellos están pagando.

—Ante la transformación de la cultura juvenil, la multiplicación de mercados informales e ilegales y otras situaciones problemáticas que estarían desbordando a los colegios, ¿Hacia dónde se deben redirigir las prioridades en materia de educación en Chile y cómo esto obliga a repensar la violencia en los liceos?

—Recogiendo lo que opinan profesores y directivos que son los que están ahí cotidianamente, se debe orientar primero a entender la realidad de cada sector y cada colegio, poner confianza en los docentes y en su labor, y no estar llenándolos de protocolos que están lejos de la realidad que ellos conocen.

Que haya recursos dirigidos a mejorar los sueldos de los profesores, porque es difícil tener todo en contra con sueldos bajos. También eso genera en muchas duplas psicosociales, por ejemplo, que al momento de empezar a generar vínculos cercanos con los alumnos, la dupla psicosocial se va por razones materiales, porque los sueldos son muy bajos. Entonces hay una rotación constante que no permite generar esos vínculos.

Por otro lado, se debe intentar que los apoderados se involucren en el proceso educativo de su hijo, se involucren en los colegios, y que se genere un sentido de comunidad en torno a la educación, y eso muchas veces nos dicen que es lo que tiene mejor resultado.

Mucho más que la mano dura, mucho más que crear más protocolos, o mucho más que desfilar para prohibir ciertas cosas, o evitar que los alumnos entren con ciertas cosas en la mochila, es mucho más importante la prevención en cuanto a generar comunidad y generar sentido de pertenencia dentro de la escuela. Cuando el sentido de pertenencia no está en ningún lugar, aparece el crimen por el lado, aparecen las aspiraciones que nos muestran las redes sociales, aparecen muchas veces también la barra brava ofreciendo estatus, pertenencia y dinero.