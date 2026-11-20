La empresa conmemoró el hito con actividades educativas abiertas a la comunidad y confirmó su compromiso con la generación de espacios para mejorar la vida de la comunidad.

Con un actividad conmemorativa en el marco del Día Mundial del Saneamiento , la empresa de servicios ambientales celebró los 16 años del hito que logró limpiar las aguas del Rio Mapocho.

Con una propuesta abierta al público llamada “Mapocho: una historia que nos llena de vida” y en pleno parque Forestal, se exhibieron 12 paneles temáticos que relataban la historia del río, su recuperación ambiental y el retorno de la biodiversidad a sus riberas gracias al trabajo que la compañía ha trabajado por casi dos décadas.

Durante la actividad, participaron el gerente general de Aguas Andinas, José Sáez, el gobernador regional Claudio Orrego, la subdirectora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santiago, Isabel Aguilera y la Fundación Mapocho Vivo, la cual se enfoca en estudiar, preservar y divulgar el patrimonio natural y la biodiversidad de la subcuenca del río.

Desde el inicio de los trabajos, en solo 12 años de trabajo, Santiago logró generar el 100% de tratamiento de sus aguas servidas urbanas, convirtiendose en la primera capital de Latinoamérica en lograrlo, lo que generó recuperar el ecosistema del río y garantizar aguas aptas para el riego libres de enfermedades como el cólera, la hepatitis B y la fiebre tifoidea.

En tanto, José Sáez destacó la importancia y compromiso que tiene la compañía con el reúso de aguas y el entorno del rio, planteando que “somos unos impulsores permanentes de que la ciudad se pueda volcar a vivir la naturaleza y al tener un río que cruza la ciudad, creemos que tenemos que ir generando las condiciones para que lo podamos disfrutar más. Hoy tenemos un río saneado , pero debemos trabajar en infraestructura que permita pedalear en el lecho del río, que permita seguir haciendo la carrera Mapocho Río arriba, y también, por ejemplo las acciones que hace Mapocho Vivo que lleva los colegios al lecho del Río y les enseña in situ”

Al respecto el gobernador de la Región Metropolitana, recalcó que actualmente se encuentran trabajando en un proyecto que incluye una inversión de más de 20 mil millones y que comenzará a desarrollarse en aproximadamente unos siete meses más. El paseo urbano inundable tendrá una extensión de de 5,2 km, y conectará las comunas de Providencia y Santiago. “Esperamos que con este proyecto Mapocho navegable, logremos algo como lo que se hizo en ciudades como Seúl, Paris o Londres”, declaró.

De cara a los nuevos proyectos contemplados, el gerente general de Aguas Andinas agregó que “tenemos que construir con seguridad porque este río no es un río habitual. Esto es un torrenteque con cierta frecuencia nos recuerda lo que es y baja con un nivel de agua y fuerza enorme. Por lo tanto, hay que diseñar y construir considerando esas variables, en donde todos somos actores claves para que esto ocurra”, concluyó Saéz.