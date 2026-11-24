Raúl Soto asevera que la fecha ya fue consensuada con Jorge Alessandri y ratificada por los ministros José García y Claudio Alvarado.

AGENCIA UNO

El diputado Raúl Soto (PPD), presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional contra Fernando Rabat, aseveró que el líbelo se votará este lunes en Sala de la Cámara Baja, a pesar de los intentos del Gobierno de adelantar la sesión para garantizar la presencia de parlamentarios oficialistas.

Soto aseveró que la AC se someterá a votación la próxima semana, tras acordar la fecha con el presidente de la Corporación, Jorge Alessandri (UDI), y la Segpres, a cargo de José García Ruminot.

La alerta la encendió la diputada Lorena Fries (FA), quien puntualizó en redes sociales que Alessandri “pretende votar la AC contra Rabat este sábado, porque el lunes varios diputados oficialistas estarán de viaje (el informe de la comisión se entrega máximo el viernes a las 23:59 horas). O sea no tendrían los votos. Con artimañas es fácil ganar”.

Ante la controversia, Raúl Soto declaró tras una nueva sesión de la comisión revisora que hay “un acuerdo entre la presidencia de la comisión revisora, el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, el ministro Segpres, José García Ruminot, y el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, en torno a que dado que la comisión termina su trabajo el viernes, dentro del plazo que vence a las 23:59 horas (…) se citaría para el lunes 30 la votación en la Sala”.

“Se ha sabido que habría una jugarreta política, un intento de cambiar las reglas del juego para sacar una pequeña ventaja aprovechando permisos, ausencias o viajes de algunos parlamentarios. Eso sería actuar de mala fe, espero que no se esté planeando nada en ese sentido, porque hablaría mal de quienes firmaron ese acuerdo”, dejó en claro el timonel PPD.

En esta línea, Soto puntualizó que tiene la palabra de Jorge Alessandri para que se realice la votación de la acusación constitucional este lunes, además de recibir un llamado del biministro Claudio Alvarado para ratificar este acuerdo.

“Espero que el itinerario se respete y que no se intenten cambiar las reglas”, recalcó el presidente de la instancia parlamentaria.

La intentona del Gobierno de querer adelantar la votación responde a que un grupo de diputados oficialistas tiene programado una gira por Asia. A esto se suman las sorpresivas licencias médicas presentadas por las diputadas Zandra Parisi y Pamela Jiles (PDG), y el viaje a México de Jaime Mulet (FRVS).