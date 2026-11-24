Además, se interrumpió la combinación con Línea 6 en Los Leones y se habilitaron buses de apoyo.

Una emergencia médica obligó a suspender el servicio en cuatro estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago durante la tarde de este martes 24 de noviembre, generando complicaciones para los pasajeros que se desplazaban en plena hora punta.

La situación fue informada por Metro a través de sus canales oficiales y afectó a las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones. Además, se suspendió la combinación entre las líneas 1 y 6 en esta última parada.

Caos en Metro durante hora punta: cierran cuatro estaciones de Línea 1 y activan buses de apoyo

A raíz de este incidente, el servicio quedó operativo únicamente entre San Pablo y Baquedano, y entre Tobalaba y Los Dominicos.

Desde la empresa advirtieron que la recuperación de la operación habitual no sería inmediata. En ese sentido, comunicaron que “el restablecimiento del servicio completo podría tardar más de una hora”.

Debido a la interrupción, Red Movilidad anunció un plan de contingencia para facilitar los desplazamientos de los usuarios afectados por el corte en la Línea 1.

La medida contempló la activación de buses de apoyo con recorridos paralelos al tren subterráneo, mediante un circuito entre las estaciones Baquedano y Tobalaba.



La emergencia médica se produjo en el contexto de una jornada compleja para el transporte subterráneo, luego de que durante la mañana también se registraran problemas en la Línea 5, que obligaron a suspender temporalmente el servicio en ocho estaciones por una falla técnica.

18:31 hrs. Estaciones cerradas #L1: ❌️ Salvador ❌️ Manuel Montt ❌️ Pedro de Valdivia ❌️ Los Leones ❌️ Combinación Los Leones #L6 #L1 suspendida. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) November 24, 2026