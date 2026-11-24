“Tengo por ella un profundo respeto y consideración, tanto en lo personal como en su calidad de senadora de la República”, agregó Juan Luis Castro.

AGENCIA UNO

El senador Juan Luis Castro (PS) ofreció disculpas públicas a su par Ximena Órdenes (IND-PPD), en medio de la controversia por el Caso Firmas, lo que provocó el enojo de la legisladora por el retiro de su permiso constitucional durante la discusión de la Ley de Presupuesto 2027.

El parlamentario se valió de las redes sociales: “Quiero reiterar públicamente mis sinceras disculpas a la senadora Ximena Órdenes, tal como se las expresé personalmente esta mañana. Comprendo su molestia y lamento lo ocurrido con el retiro y la posterior restitución de su permiso constitucional”.

“Tengo por ella un profundo respeto y consideración, tanto en lo personal como en su calidad de senadora de la República”, agregó Juan Luis Castro.

Las palabras de Castro se dan luego que el comité PPD expresara su enojo por su actuar, donde el senador Ricardo Celis calificó lo sucedido como “un hecho imprudente, que no corresponde a las relaciones de buen trato y de respeto a las normas y reglas que corresponde llevar adelante en una relación de comité”.

Además de pedir las disculpas públicas del parlamentario socialista, Celis instó a Juan Luis Castro a dejar su rol como jefe de bancada del Socialismo Democrático.

“Creemos que el senador Castro debe reconsiderar su permanencia en la dirección del comité PS, PPD y Partido Liberal”, cerró Celis.