A la presión del PPD para que Castro abandone la jefatura del comité, se sumó la senadora socialista Daniella Cicardini: “El senador Castro no está en condiciones para que se mantenga en su cargo como jefe de comité”, aseguró.

Disculpas públicas, una revisión de la jefatura de Juan Luis Castro (PS) y una compensación por definir. Ese es el precio que puso este martes la bancada de senadores PPD para cerrar la crisis desatada por el Caso Firmas, luego de reunirse con Ximena Órdenes, la principal afectada por el retiro de su permiso constitucional.

Tras la cita, el jefe de la bancada, Ricardo Celis, ofició de vocero flanqueado por Órdenes y Loreto Carvajal. Celis calificó lo ocurrido como un hecho imprudente y fijó la postura del grupo: “Creemos que el senador Juan Luis Castro debe pedir disculpas expresas a la senadora Órdenes y que debe reconsiderar su permanencia en la dirección del comité PS-PPD-Partido Liberal”.

La fórmula ratifica una idea que ya venía rondando desde la semana pasada: que la salida de Castro de la jefatura sea el primer paso para superar la situación que tensionó la relación dentro del comité que componen el PPD, el PS y el Partido Liberal.

De todas formas, en el PPD han evitado elevar el tono para no seguir deteriorando la alicaída relación con el PS.

Eso sí, desde la bancada han solicitado al socialismo “una compensación” por el daño, que Celis dijo no tener definida y que se conversará cuando se reúna todo el comité. Consultado sobre si se refería a un cupo o a la presidencia de una comisión, respondió que “no hemos establecido qué forma tendría”.

Fuentes del partido apuntan que dicha compensación también podría traducirse a que la conducción del grupo parlamentario se le otorgue a Ricardo Celis.

Presión desde el propio PS

La salida de Castro de la jefatura no solo ha sido solicitada por el PPD. Este martes, su compañera de bancada Daniella Cicardini, una de las voces críticas dentro del PS, aseguró que “el senador Castro no está en condiciones para que se mantenga en su cargo como jefe de comité”.

“Cada uno asume las responsabilidades individuales. El PS siempre ha sido un partido que ha estado cumpliendo su palabra, un partido leal y que entiende que tiene que hacer todos los esfuerzos para recomponer las relaciones con partidos hermanos que han trabajado durante décadas en la política”, acotó la senadora.

El senador, por su parte, asumió el lunes la responsabilidad política por el episodio luego de deslizar que habría sido la presidenta de PS, Paulina Vodanivc, quién habría ideado la jugada que tenía como propósito quitarle la mayoría de votos al Gobierno en la votación del Presupuesto.

Este martes, Castro aseguró estar disponible para discutir su situación. “Yo nunca me he aferrado a un cargo”, afirmó.

En paralelo, el senador por la región de O`Higgins ha intentado distinguir su rol político de la ejecución administrativa del trámite, que atribuyó al coordinador de la bancada socialista, Javier Sánchez.

Órdenes, por su parte, planteó que en el lugar de Castro, ella habría dado un paso al costado.

Una relación que ya venía dañada

El PPD descartó una ruptura con el PS: la comisión política del partido acordó el lunes por la noche no romper relaciones, y Celis reiteró esa línea tras la reunión.

La crisis, con todo, se suma al quiebre de confianzas que dejó la remoción del senador Pedro Araya de la presidencia de la Comisión de Constitución, el 19 de octubre, decisión que Castro encabezó y que Celis firmó junto a él.

La definición sobre la jefatura, y el contenido de la compensación, quedan ahora en manos de la reunión de todo el comité que aún no tiene fecha.