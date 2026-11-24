La licitación contempla 136 lotes de vehículos, maquinaria, vestuario e implementos que fueron dados de baja por la institución.

Jeeps militares desde $637 mil, camiones Mercedes-Benz, motocicletas Honda e incluso una retroexcavadora forman parte del nuevo remate público que realizará el Ejército de Chile, en un proceso que contempla 136 lotes de vehículos, maquinaria y distintos implementos que dejaron de ser utilizados por la institución.

Se trata de la Licitación Pública N.º 09/2026 “Santiago”, mediante la cual la institución busca vender especies que fueron dadas de baja debido a su obsolescencia técnica o porque cumplieron su vida útil.

Ejército anuncia remate de vehículos, camiones y maquinaria

Según publicó The Clinic, los precios mínimos presentan importantes diferencias dependiendo del tipo de artículo y sus características. De hecho, mientras algunos bienes tienen valores de apenas unos miles de pesos, otros superan los $8 millones.

Entre los artículos que más llaman la atención del catálogo aparecen los jeeps militares AIL Storm M-240, cuyos valores mínimos comienzan en $637.480 para algunas unidades de 1993.

Asimismo, figura un jeep AIL Storm 240 del año 2001, con un precio de partida de $675.806.

El inventario también considera camiones Mercedes-Benz 1017 A, principalmente de las décadas de 1980 y 1990, cuyos precios mínimos en algunos casos se encuentran por debajo del millón de pesos.

A ellos se suma un Mercedes-Benz Unimog 1300L de 1983, con un valor inicial de $2.768.159. Otro ejemplar del mismo modelo, correspondiente a 1987, tiene un precio mínimo de $1.236.366.

Respecto de las fechas, la exhibición de los bienes está contemplada hasta el 25 de noviembre de 2026, en horario de 09:00 a 16:00 horas.