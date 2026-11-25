Entre el lunes 30 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre, los estudiantes rendirán la PAES 2026 a lo largo de todo el país.

A pocos días de la rendición de la PAES 2026, los nervios y la incertidumbre comienzan a intensificarse entre los estudiantes que buscan ingresar a la educación superior. En esta etapa, además de cerrar su ciclo escolar, miles de jóvenes enfrentan decisiones relacionadas con su futuro académico y profesional.

Sin embargo, la preparación para la prueba no debería convertirse en una fuente adicional de presión. Así lo plantea Francisca Yuri Blanch, Directora del Centro de Apoyo al Desempeño Académico (CADA) de la Universidad del Desarrollo, quien enfatiza que este examen representa un hito importante, pero no define de manera definitiva el camino de los estudiantes.

La especialista explica que las decisiones vocacionales pueden cambiar con el tiempo, a medida que los jóvenes adquieren nuevas experiencias y descubren otros intereses y oportunidades.

En ese contexto, la especialista entrega una serie de recomendaciones para enfrentar los últimos días antes de la prueba, con especial atención al bienestar emocional y la organización.

Recomendaciones para padres y estudiantes previo a la PAES 2026

El primer consejo tiene que ver con bajar la intensidad del estudio. “A estas alturas, gran parte del trabajo de preparación ya está realizado. No es el momento de incorporar nuevos contenidos, realizar nuevos ensayos ni pasar largas horas estudiando. Si los jóvenes sienten la necesidad de repasar, que sean repasos muy breves y generales. El desafío en estos días no es aprender más, sino llegar en las mejores condiciones posibles para poder demostrar lo que ya saben”, expresó la especialista.

Yuri también apuntó a reconocer y aceptar las emociones que están apareciendo: “Cierto nivel de ansiedad nos ayuda a estar atentos y alerta frente a una situación desafiante. Intentar evitarla o eliminarla muchas veces puede generar aún más ansiedad. Por eso, más que luchar contra lo que se está sintiendo, la invitación es a reconocer esas emociones y buscar estrategias que permitan regularlas”.

Generar espacios de calma y bienestar es igual de importante, ya que “hacer deporte, salir a caminar, escuchar música, compartir con amigos o familiares, alimentarse adecuadamente y, sobre todo, dormir bien, son acciones cotidianas que ayudan a regular la ansiedad”.

“No es el momento de enfrentar nuevos desafíos ni de exponerse innecesariamente a situaciones que puedan generar mayor estrés. Es un momento para cuidarse, recuperar energía y mantener una rutina equilibrada”, agregó. Tras ello, entregó más recomendaciones previo al importante desafío que implica rendir la PAES.

Familiarizarse con el lugar donde se rendirá la PAES:

A partir del viernes 27 de noviembre, los jóvenes podrán conocer cuál será su local de rendición. Es recomendable conocer su ubicación, identificar cómo llegar y calcular cuánto tiempo les tomará el traslado. Por otra parte, el lunes 30 de noviembre, entre las 12:00 y las 13:00 horas, se realizará el reconocimiento de salas.

¿Por qué son tan importantes estas dos acciones? Porque parte de la ansiedad que experimentamos frente a un evento nuevo tiene que ver justamente con enfrentarnos a lo desconocido. En la medida en que nos vamos familiarizando progresivamente con el lugar, el trayecto y los espacios donde estaremos, disminuimos la incertidumbre y podemos reducir los niveles de ansiedad. De esta manera, cuando llegue el momento de rendir la prueba, los jóvenes estarán enfrentándose a un entorno que ya conocen y no a uno completamente nuevo.

Organizar previamente cómo será el día de la prueba:

Otra recomendación importante es conversar en familia sobre cómo se organizarán los días de rendición. ¿Quién llevará al estudiante?, ¿irá por sus propios medios?, ¿alguien lo irá a buscar?, ¿a qué hora tendrá que levantarse y salir de su casa? Son preguntas muy sencillas, pero resolverlas con anticipación ayuda a disminuir la incertidumbre y evita sumar preocupaciones de último minuto.

Lo fundamental es que estos acuerdos se construyan en conjunto con el joven, considerando qué modalidad le acomoda más, qué le genera mayor tranquilidad y qué es coherente con la dinámica habitual del hogar. No necesariamente porque sea un día importante hay que modificar toda la rutina familiar. Si un joven está acostumbrado a movilizarse solo y eso le genera tranquilidad, es importante respetarlo. Si, por el contrario, prefiere que alguien lo acompañe, también es importante facilitar ese espacio. Como adultos, nuestra tarea es acompañar y facilitar el proceso, respetando las necesidades y la autonomía de cada joven.

Conectarse con el presente y evitar anticiparse al futuro:

Muchas veces, parte de la ansiedad surge porque los jóvenes comienzan a pensar en qué va a pasar si no obtienen el puntaje esperado. Sin embargo, hoy no necesitan resolver todas esas preguntas. Hoy el desafío es rendir la PAES. Una vez que tengan sus resultados, podrán evaluar las alternativas y tomar las decisiones que correspondan. Es importante distinguir entre anticipar aquellas situaciones que sí podemos controlar, como conocer el lugar de rendición y organizar los traslados, y anticiparnos a escenarios futuros sobre los cuales todavía no tenemos información.

Confiar en lo aprendido y valorar el camino recorrido:

Es importante que los jóvenes puedan reconocer el esfuerzo que han realizado, sus avances y las herramientas que han adquirido durante su preparación. No necesitan llegar a la PAES sintiendo que saben absolutamente todo ni que están preparados para responder cada una de las preguntas.

En este proceso los adultos tenemos un rol fundamental. Más que preguntarles cuánto han estudiado o qué puntaje esperan obtener, podemos ayudarlos a generar espacios de tranquilidad, compartir conversaciones que no estén centradas exclusivamente en la prueba, reconocer sus esfuerzos y transmitirles confianza en sus capacidades.

Finalmente, es importante recordar que la PAES es un hito relevante, pero no definitivo. Hoy existe la posibilidad de rendirla nuevamente, de explorar distintas alternativas académicas e incluso de cambiar de carrera durante el camino. Conocer, explorar, tomar decisiones y, en ocasiones, replantearlas también es parte de la construcción de una trayectoria profesional.