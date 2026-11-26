En la cena también estuvieron presentes Pía Adriasola, junto a los ministros Francisco Undurraga y May Chomali, además de la propia Judith Marín.

AGENCIA UNO

La Contraloría General de la República solicitó antecedentes sobre la participación de la ministra de la Mujer, Judith Marín, en el evento de la fundación Fundación Chile Unido, conocida por su postura antiaborto.

Según consignó radio Biobío, a la cena organizada por esta institución acudieron Pía Adriasola, esposa de José Antonio Kast; el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga; su par de la Salud, May Chomali, además de la propia Judith Marín.

La actividad tenía como objetivo reunir fondos para su Programa de Acompañamiento a Mujeres con Embarazos Vulnerables, cobrando $25 mil a cada uno de los asistentes.

Tras conocerse la presencia de la ministra Marín, se pidió a Contraloría indagar si incurrió en un incumplimiento, uso de recursos públicos como auto fiscal y chofer, entre otros aspectos.

“El informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional”, precisa la solicitud al organismo contralor.