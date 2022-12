Mirosevic llamó a “cumplir la palabra empeñada” en el acuerdo constituyente

26 de Diciembre de 2022

El presidente de la Cámara de Diputados señaló que existen espacios para proponer mejoras, pero llamó a los actores políticos a cumplir con la aprobación de la reforma.

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), llamó a los diversos actores políticos que participaron en el nuevo acuerdo constituyente a “cumplir la palabra empeñada” y aprobar la reforma que viabilizará su inicio, la que se debatirá a partir de este lunes en la comisión de Constitución del Senado.

El legislador, quien junto con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), encabezó las últimas etapas de la negociación entre el oficialismo y la oposición, reaccionó a la postura del Partido Republicano, colectividad que no participó del acuerdo y que votará en contra de todos los artículos, proponiendo indicaciones para frenar el proceso.

“Yo diría, en general, que siempre va a haber espacio en el Congreso de que existan propuestas de mejoras, por la diversidad de fuerzas políticas. Sin embargo, no tengo ninguna duda de que lo que se firmó se va a aprobar, y creo que la gran mayoría -no puedo poner las manos al fuego por todos- va a cumplir la palabra empeñada”, manifestó el congresista a Radio Cooperativa.

Mirosevic comentó que “yo hago un llamado, porque no me quiero poner en un escenario negativo tampoco, a que las fuerzas políticas cumplan la palabra empeñada que se le dio al país, así de simple“.

Modificaciones al acuerdo

El diputado Vlado Mirosevic abordó además la postura mostrada por algunos sectores del oficialismo, especialmente del Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), quienes sugirieron modificar algunos aspectos del acuerdo para asegurar una mayor participación ciudadana.

“No hay un acuerdo perfecto para nadie. Parte de la definición de un acuerdo es que uno concede una parte y gana otra; nadie puede imponer el 100% de su criterio, no es posible ni deseable”, afirmó.

Sobre los intentos de modificaciones del PC y el FA, el liberal manifestó que “eso es algo que cada fuerza política tiene que explicar, no soy vocero de ellos, por lo tanto ellos tendrían que explicar qué es lo que quieren proponer, a mi no me queda tan claro tampoco“.