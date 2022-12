Evelyn Matthei respalda querella del CDE contra Raúl Torrealba: “No podemos aceptar la corrupción”

28 de Diciembre de 2022

La alcaldesa de Providencia valoró que se investiguen las denuncias en contra del ex jefe comunal de Vitacura, señalando que los hechos de corrupción debilitan la democracia.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), respaldó la querella anunciada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra del ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex RN), por eventual lavado de activos y malversación de caudales públicos durante su administración.

El organismo consideró los antecedentes de la carpeta investigativa, los que darían cuenta de la ejecución de diversos mecanismos para la sustracción de cuantiosos recursos fiscales, propósito para el cual los querellados habrían actuado concertada y reiteradamente.

Consultada por este hecho, la jefa comunal de Providencia señaló que las denuncias en contra de Torrealba se tienen que investigar, más allá de la cercanía política que tiene con Torrealba.

“Quiero ser súper clara. Una cosa son los afectos y otra cosa es Chile. En este caso uno tiene que poner a Chile por delante, siempre. Yo he querido muchísimo al Tronco, no soy su amiga, pero lo quiero. Nos conocemos harto. Pero aunque fuese mi hermano, en materia de corrupción no hay espacio para ningún tipo de consideración, y tampoco para la colusión“, expresó Matthei a T13.

Respaldo a querella del CDE

La alcaldesa Evelyn Matthei condenó los hechos de corrupción, asegurando que con ellos se afecta directamente a la democracia.

“Yo siempre he sostenido que la corrupción y la colusión son veneno para la democracia. Finalmente, cuando la gente ve que la gente es poderosa, en vez de estar trabajando por el bien común, está trabajando por el bien propio, sobre todo si no hay sanciones graves, pierde absolutamente la confianza en las instituciones y en la democracia”, expresó.

La autoridad comunal agregó que “la colusión en materia de empresa, la corrupción, ya sea de Carabineros o parlamentarios, cualquiera, no es aceptable”.

Por la querella del CDE, la militante de la UDI planteó que “el Consejo de Defensa del Estado tiene que hacer su trabajo. Tiene que hacerlo. Me parece bien que hayan decidido querellarse“.

“Como le digo, una cosa son los afectos, las personas, y otra cosa son los hechos. Con los hechos uno tiene que ser realmente duro. No podemos aceptar la corrupción. Siempre termina debilitando la democracia. No la podemos aceptar“, enfatizó.