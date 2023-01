Boric evita responder por prontuario de indultado y niega “moneda de cambio” por elección de fiscal nacional

5 de Enero de 2023

El mandatario afirmó que en el tema de los indultos actuó por "convicción", descartando alguna compensación con la designación de Ángel Valencia como candidato a fiscal nacional.

El presidente Gabriel Boric evitó durante este jueves referirse al caso de Luis Castillo, una de las 13 personas indultadas el 30 de diciembre pasado, quien tiene un amplio prontuario con detenciones y condenas previas por delitos comunes como robo por violencia.

Durante una actividad en la Región de Los Ríos, el mandatario fue consultado por la situación puntual de este condenado, quien también hizo un llamado a los “insurrectos” para seguir con las manifestaciones.

Boric afirmó que el tema de los indultos “siempre ha sido polémico”, aludiendo además a la controversia surgida con la Corte Suprema a propósito de sus dichos sobre el ex frentista Jorge Mateluna, quien también recibió el beneficio.

“No pongo en duda ni por un segundo las atribuciones del Poder Judicial ni me corresponde inmiscuirme en lo que señala el artículo 76 de la Constitución respecto a que la facultad privativa de conocer causas pendientes es de justamente el Poder Judicial y que, por lo tanto, yo no debo referirme a los fallos“, manifestó.

Al ser consultado directamente sobre si conocía del prontuario de Luis Castillo antes de firmar el indulto, el jefe de Estado respondió que esperaba dar el tema por “zanjado”, insistiendo que con la medida buscó “reparar heridas abiertas en el país” tras el estallido social.

Elección del fiscal nacional

Otro asunto que abordó el presidente Boric durante su punto de prensa fue la elección del abogado Ángel Valencia como candidato a fiscal nacional, en el tercer intento del Ejecutivo de imponer su postulante tras dos rechazos previos del Senado.

El mandatario aseguró que la elección de Valencia -quien contaría con el respaldo mayoritario de la Cámara Alta- no es una “moneda de cambio” por los indultos, enfatizando que “acá me parece que hay que actuar con convicción”.

“Lamento que en este debate la importancia de los desafíos que tiene la Fiscalía como ente persecutor de los delitos en Chile haya pasado a segundo plano, por rencillas personales que han levantado algunos senadores que han pretendido hacer un gallito con el Gobierno“, expresó.

Boric recordó que los dos candidatos anteriores (José Morales y Marta Herrera) fueron rechazados contando con alta votación en la quina, lamentando que algunos senadores adviertan que harán lo mismo con Valencia.

“Yo les pregunto (a los senadores) a qué están jugando. Acá lo que importa es que la Fiscalía pueda fortalecerse, y no una disputa entre el Gobierno y el Senado”, complementó.