RN confirma acusación contra ministra Ríos y evalúa perseverar incluso ante su posible salida

6 de Enero de 2023

La colectividad señaló que este lunes presentará el libelo contra la ministra de Justicia, luego del error en la entrega de la nómina de indultados.

Compartir

Renovación Nacional (RN) confirmó que este lunes presentará la acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, en una acción que podría continuar incluso si el presidente Gabriel Boric decide removerla del cargo.

La colectividad opositora impulsará el libelo en contra de la secretaria de Estado luego del error en la comunicación de los indultos otorgados por el mandatario a un grupo de presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna, los que pasaron de 11 a 13 beneficiarios en unas pocas horas.

A esto se sumaron los cuestionamientos a los propios indultos, luego que se conociera sobre el amplio prontuario policial de Luis Castillo, uno de los presos liberados, quien tenía varias condenas previas al 18 de octubre de 2019 por delitos comunes.

Además RN aludió a los polémicos beneficios carcelarios entregados a reos mapuche en la cárcel de Angol, los que se habrían concretado por supuestas presiones a Gendarmería, cuestión que fue negada por la ministra.

RN confirma la acusación contra Ríos

El secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, confirmó que la colectividad presentará la acusación en contra de la ministra Marcela Ríos, descartando cualquier tipo de activación luego de la designación de Ángel Valencia como candidato a fiscal nacional del Gobierno.

“Nosotros el día lunes vamos a presentar una acusación constitucional contra la ministra Marcela Ríos, con la convicción de que no supervisa adecuadamente las cárceles, con que no ha tenido un rol suficientemente adecuado en su supervisión a Gendarmería, donde nos parece que los permisos carcelarios que se han dado en Arauco y en otras partes del país no han estado a la altura de lo que exige la legislación”, expresó el parlamentario.

Schalper detalló que “el último capítulo (de la acusación) tiene que ver precisamente con el episodio de los indultos, donde nos parece que ella se aparta de la legalidad, siendo que su tarea es dar aplicación de la ley“.

El diputado abordó además la posibilidad de que el presidente Boric concrete la salida de Ríos del cargo, para evitar que el libelo tenga mayores consecuencias para el Ejecutivo.

“Nos parece que la señal que hay que dar es tan contundente y tan clara que yo al menos, y esta es una opinión personal que hablaré con mis colegas, creo que si ella llega a salir debemos evaluar perseverar aún en la acusación“, planteó.

La acusación contra la ministra Ríos se sumará a la presentada por el Partido Republicano contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien fue cuestionado por la denuncia presentada por la ex seremi Patricia Hidalgo, que acusó presunta presiones para aprobar proyectos de alto impacto ambiental en la Región Metropolitana.