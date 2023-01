Karol Cariola criticó a Marcel por postura sobre proyecto de autopréstamo: “Una contradicción”

8 de Enero de 2023

Karol Cariola cree que la postura de Mario Marcel respecto al autopréstamo es una contradicción.

La diputada Karol Cariola criticó la postura negativa del ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto al proyecto de autopréstamo de fondos de pensiones.

En entrevista con El Mercurio, la parlamentaria comunista planteó que ante la imposibilidad de avanzar en un sexto retiro del 10%, en la Comisión de Constitución, la cual preside, pudieron “tramitar un autopréstamo, que es básicamente poder utilizar los recursos de los fondos previsionales con un mecanismo de reintegración, pero en forma que no afecte a la economía ni a las personas, ni que desborde la reforma previsional que es fundamental”.

“Va a permitir ayudar en marzo a las familias que tienen más dificultades a tener una alternativa más. Tenemos esa posibilidad a la mano y podemos avanzar en ella, sobre todo porque el Gobierno ingresó una indicación de autopréstamo a la reforma previsional”, explicó la diputada Karol Cariola.

Por lo mismo, la diputada aseguró no entender “por qué el ministro Marcel, en la Comisión de Constitución, se manifestó en contra de una medida de autopréstamo“.

Para Karol Cariola, parece “una contradicción por parte del ministro Marcel el tener una propuesta de autopréstamo en la Comisión de Trabajo, en la reforma previsional, pero que al mismo tiempo no permita que la Comisión de Constitución pueda avanzar en el desarrollo de una medida de autopréstamo, pensando en los próximos meses que sabemos van a ser difíciles para las personas”.

Posible nuevo retiro de fondos

La diputada Karol Cariola aseguró que votará a favor de un autopréstamo y que en caso de que vuelva a ponerse sobre la mesa un nuevo retiro de fondos, tendrán que tomar una postura y “una determinación de manera consciente”.

“A diferencia de otros, yo en lo particular no condeno los retiros y creo que en su momento fueron medidas muy importantes para resolver necesidades de las personas. Yo no me arrepiento de haber aprobado los retiros”, indicó.