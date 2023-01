El lamento de Ana Lya Uriarte con Guido Girardi por la “lista del indulto”

17 de Enero de 2023

La ministra de la Segpres expresó su "asombro y tristeza" con el ex senador PPD, quien prácticamente dinamitó la posibilidad de que el oficialismo vaya en una lista única en la elección del Consejo Constitucional.

La ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, lamentó los dichos del ex senador Guido Girardi (PPD), quien prácticamente dio por perdida la opción de que el oficialismo vaya en una sola lista para la elecciones por el Consejo Constitucional, calificando a una posible unión entre Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático como la “lista del indulto”.

El ex presidente del Senado manifestó su rechazo a presentarse en conjunto con el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), afirmando que es necesario “ampliar las mayorías” para alcanzar a los votantes del mundo de la ex Concertación que no votarían con un conglomerado que tuviera a los bloques de izquierda.

Girardi también aludió al mal momento que vive el Gobierno tras la crisis por los indultos otorgados a presos del estallido social y al ex frentista Jorge Mateluna, los que provocaron una caída en la aprobación del presidente Gabriel Boric.

Las palabras de uno de los personajes fuertes del PPD provocaron la molestia del FA y PC, quienes acusaron al ex parlamentario de lanzar declaraciones “ofensivas”, asegurando además que seguirán empujando por una lista única que incluso pueda convocar a la DC.

El asombro y tristeza de Uriarte

Las palabras de Guido Girardi remecieron al Ejecutivo, especialmente a la ministra Uriarte, quien al igual que el ex senador proviene desde el sector progresista de la ex Concertación.

En una entrevista a radio Cooperativa, la militante PS fue consultada por los dichos del dirigente, planteando que “más que molestarme, lo que me produce es un asombro, porque el ex senador Girardi es un hombre que tiene una vastísima experiencia en política“.

“Para tratar de justificar una decisión -que no tiene por qué utilizar elementos de retórica de ningún tipo; puede ser clarísimo en decir no quiero una lista única– utiliza un elemento que no se relaciona con el tema que estamos hablando, porque elegir consejeros constituyentes, díganme usted, en qué punto se junta con una decisión presidencial como la que fue la de los indultos”, complementó.

La titular de la Segpres afirmó que el episodio con el ex senador PPD “produce tristeza, porque es un compañero de ruta el que instala un mote o un tema asociándolo a otro que es totalmente independiente. Es una lástima”.

Sobre el tema de los indultos, la ministra manifestó que “la ciudadanía ya tiene su juicio” crítico y que el presidente Boric hizo efectivo su reproche político tras el reconocimiento de las “desprolijidades”.