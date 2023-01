“Sorry ministro”: diputado Moreira (UDI) se arrepiente a última hora y anuncia que votará a favor de acusación contra Jackson

19 de Enero de 2023

El parlamentario gremialista había anunciado que se abstendría en la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, pero finalmente votará a favor.

El diputado Cristhian Moreira (UDI) se arrepintió de sus declaraciones iniciales y confirmó a última hora que votará a favor de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

Durante el miércoles el parlamentario gremialista se había sumado a las dudas de su colega, Joaquín Lavín León, quien en la comisión revisora del libelo se abstuvo apuntando a los pocos fundamentos jurídicos que tendría el requerimiento contra el secretario de Estado.

En ese escenario, Moreira había planteado que “yo soy bien hombrecito para mis cosas, a mí no me gusta el Gobierno, lo ha hecho mal. Me voy a abstener porque no soy partidario de que porque cae mal una persona, lo tengamos que ejecutar. Basta de eso, la comunidad quiere que nos unamos y junto a las autoridades de gobierno, hagamos las cosas que necesita la gente, sobre todo la delincuencia, que está matando a los chilenos”.

Un día después de esta declaración, y a pocas horas de la votación en la sala, el congresista se desdijo y finalmente ratificó su voto a favor.

“Con más argumentos y antecedentes, me han hecho ver y recapacitar una decisión muy apresurada y equivocada que había tomado. Además, en estos días desgraciadamente el ministro Giorgio Jackson no ha demostrado arrepentimiento alguno o hacer un mea culpa. Sorry ministro, votaré a favor“, declaró el diputado durante la mañana de este jueves.

Incertidumbre en la votación

La vuelta de chaqueta del diputado Moreira siembran las dudas sobre la votación de la acusación contra el ministro Jackson.

De acuerdo a los conteos iniciales, el libelo tendría al menos 70 votos asegurados, a ocho de los requeridos para avanzar en el Senado. Los posibles descuelgues de las bancadas de RN y la UDI pondrían en duda la aprobación del requerimiento.

Además, la postura de los independientes, el PDG y de los ex militantes de la DC será clave para definir el futuro del ex dirigente estudiantil, que de ser destituido deberá permanecer fuera de cargos públicos por cinco años.