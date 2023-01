La Moneda bajo presión: Tohá reconoce tensión oficialista por eventual cambio de gabinete

27 de Enero de 2023

La ministra del Interior se refirió a las palabras que han expresado líderes de los partidos que apoyan al Gobierno.

Enero ha sido un mes complicado para la administración de Gabriel Boric. La polémica por los indultos se estiró hasta llegar al Tribunal Constitucional tras la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

Luego vinieron las votaciones en contra de las acusaciones constitucionales contra la propia ex secretaria de Estado y el ministro Giorgio Jackson. Y en los últimos días, se desataron dos controversias internacionales con la filtración del audio respecto al embajador argentino Rafael Bielsa y las palabras del mandatario sobre el manejo de la crisis político-social de Perú.

Con este panorama, desde el propio oficialismo han surgido voces pidiendo un cambio de gabinete. “Hay ajustes que se pueden hacer ahora, que son necesarios de hacer ahora… Si tienes cargos que no cumplen bien su función, es imperativo hacer algo a la brevedad, respetando la prerrogativa del presidente”, fueron algunas palabras de la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic.

“Uno piensa que la reingeniería debería ser mayor y completa”, aportó el secretario general del PPD, José Toro. “El ajuste es bienvenido en la medida que esto mejore el despliegue del Gobierno. En ello el presidente va a ejercer sus facultades probablemente a inicios de marzo”, prosiguió Diego Ibáñez, líder de Convergencia Social (CS).

Al respecto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reconoció la incomodidad que generan estas frases de los propios partidos oficialistas.

Incomodidad en La Moneda por las presiones

“Es bien incómodo para los ministros cuando nos plantean estas preguntas, porque las decisiones en esta materia las toma el presidente, no los gabinetes. No se deliberan en los espacios de trabajo habituales, no corresponde que entre colegas estemos haciendo ese tipo de evaluaciones y es poco lo que podemos aportar en esa discusión. Es más bien una pregunta para el presidente y sólo para él”, dijo la ministra Tohá.

“Lo que yo tomaría como algo importante, es que cuando hay esos ruidos, hay que tomarlos en serio, más allá de las decisiones de gabinete. Como decía, son decisiones netamente presidenciales, porque creo que es muy importante afiatar en esta etapa el periodo que viene. Aquilatar lo que ha pasado este año y lo que se ha avanzado, que no es nada menor”, agregó la ministra en T13.

Frente a este panorama, el presidente Gabriel Boric habría negado modificaciones en su equipo de trabajo. “Yo no hago cambios de gabinete por presiones, sino por evaluaciones serias y fundadas de mis colaboradores, que lo estoy haciendo permanentemente”, respondió en su viaje a la Región de Aysén.