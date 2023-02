El gesto de Carolina Tohá a las FF.AA. en vísperas de los 50 años del Golpe de Estado

28 de Febrero de 2023

La ministra del Interior defiende su último discurso y asegura que no hay contradicciones.

Compartir

Mientras se desarrolla el despliegue del Ejército en la frontera norte de Chile, la ministra del Interior se mantiene monitoreando cómo se ha desarrollado la llegada de los militares en esta zona del país después de ser aprobado el empleo de tropas militares en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Frente a las dudas de esta disposición táctica, Carolina Tohá hizo un llamado a cambiar de opinión.

“Estamos cumpliendo 50 años del Golpe de Estado y tenemos un Gobierno de izquierda en La Moneda. Yo creo que es deber de todos mostrar que la relación de la sociedad chilena con las Fuerzas Armadas es una relación que se basa en el cumplimiento de mandatos que entregamos a través de la Constitución y las leyes aprobadas en un Parlamento electo democráticamente. No tenemos que tener ningún complejo respecto a eso”, sostuvo la secretaria de Estado.

“No es que no tenga trauma con la historia que hay en Chile con las FF.AA., pero el trauma se refiere a cuando no se cumple la ley, a cuando se viola la Constitución, cuando de pasan a llevar los derechos de las personas… No tengo ningún trauma respecto de un Parlamento que democráticamente le entrega un mandato a las FF.AA.. Le dice ´usted tiene esta tarea´, le pone un marco legal para hacerlo y le exige que cumpla esa tarea y que la cumpla de acuerdo a la ley”, agregó.

“No hay que confundir en ningún momento esas dos cosas y parte de la madurez de un país que ha dejado atrás esa historia es ocupar a las FF.AA. para las cosas en las que puede aportar a la sociedad… Nosotros necesitamos como sociedad no mezclar, no confundir FF.AA. con violación a los derechos humanos. Ellos están para defender los derechos de los chilenos y de la población que vive en este país y no están ni tienen mandato legal para violentarnos en ningún momento, y cuando actúan con mandato democrático están cumpliendo esa tarea que es proteger a la población” cerró.

El primer balance en el norte

“Es temprano para una evaluación, pero sí ha cambiado el escenario. Esto no es mágico, hay una brecha que cerrar. Ya desde el día uno, que fue el viernes, empezamos a tener una cantidad bastante elevada respecto de la previa de personas que son identificadas cruzando la frontera y que son llevadas a las policías para ver cuál es su situación. Oscilaron de 30 y tantos a 120 o 130 durante el fin de semana. Es un salto bien importante en los números”, complementó Tohá.

Además, aseguró que el país no estaba preparado para una crisis migratoria, pero defiende su gestión en la Macrozona Norte. “Estuve en Colchane pocas semanas atrás y ayer, que estuve ahí, conversé con autoridades locales y algunos vecinos que se acercaron y todos dicen que hay una sensación de mayor orden, de mayor control, dentro de un lugar que ha vivido mucho descontrol y desorden en los últimos años”, dijo en radio Cooperativa.