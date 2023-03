Senador Latorre y “telefonazo” de Maite Orsini: “Lo importante en política es dar la cara”

3 de Marzo de 2023

El presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, respaldó la autodenuncia de Maite Orsini.

Juan Ignacio Latorre, senador y presidente de Revolución Democrática (RD), se refirió al “telefonazo” que realizó Maite Orsini a la general de Carabineros, Karina Soza, para interceder por Jorge Valdivia cuando fue detenido a fines de enero en Vitacura por no portar sus documentos.

En conversación con 24 Horas, el parlamentario aseguró que “como directiva de Revolución Democrática” apoyan la autodenuncia que hizo la diputada.

Esto, ya que esperan que se esclarezca si “bajo los principios de probidad y transparencia en el actuar y ejercicio de sus funciones como parlamentaria, si es que esa acción del llamado telefónico puede o no constituir una falta, una irregularidad, eventual delito o no“.

Ante la posibilidad de que Maite Orsini llegue a la Comisión de Ética, tras el anuncio de la UDI, Juan Ignacio Latorre pidió que “los requerimientos que hay que también pongan todos los antecedentes a disposición”.

Por otro lado, el presidente de RD no quiso dejar fuera que la militante en los últimos días ha sufrido “violencia psicológica, en redes sociales, ciertos medios, frente a un tema que es de su vida personal, su vida privada y que ella como adulta tendrá que hacerse cargo”.

“No le corresponde al partido pronunciarse frente a eso ni juzgarla o mucho menos (…) hay que separar la cuestión de la llamada telefónica, de su vida personal”, añadió.

“No nos hemos hecho los locos”

Consultado por cómo afecta esta situación con Maite Orsini al partido, Juan Ignacio Latorre quiso dejar en claro que “no nos hemos hecho los locos frente al caso (…) por eso es que creo que cuando ocurren cuestiones que pueden estar reñidas en temas éticos o legales, lo importante en política es dar la cara, y lo que ha hecho la diputada, y en eso el partido la respalda, es autodenunciar y poner todos los antecedentes frente al Ministerio Público”.

En ese sentido, insistió en que lo importante “es hacerse cargo de las acciones, enfrentar esto y dar la cara con la mayor probidad y transparencia” y que ellos no realizarán “defensas corporativas ni meter esto bajo la alfombra, al contrario, valoramos y apoyamos la autodenuncia, no sé si eso lo han hecho, o no, otros parlamentarios antes”.

Juan Ignacio Latorre, además, aseguró que no ha hablado personalmente con la diputada Maite Orsini.