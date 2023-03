Otro en proceso y un informe de Gendarmería: los indultos siguen persiguiendo al presidente Boric

17 de Marzo de 2023

La apertura del trámite de un condenado por delitos en el estallido social y la causa que busca impugnar seis "perdonazos" del mandatario lo tienen nuevamente en la polémica.

El presidente Gabriel Boric nuevamente está bajo la lupa de la ciudadanía y los partidos opositores por una nueva solicitud de indulto que está en trámite según confirmó un abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) frente al Tribunal Constitucional (TC), donde se están desarrollando los alegatos por seis de los 13 indultos que entregó en el último día hábil del año 2022.

El mandatario fue consultado por esta nueva diligencia que vincula a un condenado por delitos vinculados al estallido social y al informe de Gendarmería que fue obviado por la ex ministra de Justicia Marcela Ríos, donde se asegura que Luis Castillo, Brandon Rojas, Bastián Campos, Jordano Santander, Claudio Romero y Felipe Santana tenían alto peligro de reincidencia.

“Todo lo de ese tema está en el Tribunal Constitucional”, fue la escueta respuesta de Boric frente a estas dudas que vuelven a cuestionar la decisión que tomó a fines del año pasado y que tanto le perjudicaron en las encuestas.

Quien sí se pronunció respecto a los indultos fue el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero Vega.

Indulto en proceso

“El expediente íntegro de los indultos que son objeto de impugnación están en estos momentos en el Tribunal Constitucional, donde se pidió reserva de esa información. Es el tribunal el que lo pidió y esos antecedentes son mucho más complejos que el que está contenido en esa referencia que se realiza de esos expedientes. Pero lo que yo he aprendido en mi vida profesional es que los abogados no litigan por la prensa, así que vamos a esperar la decisión del tribunal”, dijo el ministro Luis Cordero respecto al informe de Gendarmería que no habría sido tomado en cuenta.

“En los alegatos se explicó cómo se hace el procedimiento y hay una serie de otros tipos de informes que se requieren durante la elaboración de los mismos. En la gestión de procedimientos de estas características, esta es una situación relativamente regular“, sostuvo el secretario de Estado.

Cordero, en la ocasión, confirmó que existe otro indulto en trámite. “El TC requirió dos tipos de información adicionales. La primera es aquellas solicitudes de indulto que se presentaron antes del 29 de diciembre del año pasado y eso corresponde a los seis indultos que fueron impugnados. Sobre el segundo punto, el tribunal lo que pide es informar si después de esa fecha existen solicitudes que hubiesen ingresado al Ministerio de Justicia y hay una que ingresó el 13 de enero, que actualmente se encuentra en el procedimiento normal para este tipo de asuntos”, cerró.