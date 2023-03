“Uno no trabaja solo cuando está presente”: las explicaciones de los diputados más impuntuales del Congreso

20 de Marzo de 2023

Parlamentarios de diversos sectores presentaron atrasos y ausencias en la sala en las últimas sesiones, burlando incluso el sistema de ingreso al hemiciclo.

La asistencia de los diputados a la sala en las sesiones del Congreso ha sido un tema de intensa discusión, la que en sumó nuevos antecedentes luego que se conociera de la situación de un grupo de parlamentarios que presenta altos niveles de inasistencia para su trabajo en la sala.

Un reportaje de CHV Noticias detalló que congresistas de diversos sectores políticos han logrado burlar sistema al acreditar su ingreso al hemiciclo, sin permanecer por muchos minutos en la sala.

Por ejemplo, se mencionó que entre el 6 y 7 de marzo pasado, en el debate de la reforma tributaria -uno de los proyectos claves del Gobierno en materia financiera-, varios diputados salieron de sus puestos o llegaron atrasados al debate, solo participando de la votación.

Según los datos registrados en Transparencia, todos los legisladores de la Cámara Baja poseen, casi, un 100% de asistencia. Pero, muchos de ellos evaden al sistema de asistencia, ya que solo basta que acrediten que ingresaron al hemiciclo para que queden presentes durante todo el día.

Los diputados con más atrasos

De acuerdo a los datos del reportaje, los diputados con más atrasos para llegar a la sala son Gaspar Rivas (PDG), quien, en promedio, ingresa una hora y 17 minutos tarde. Lo siguen Joaquín Lavín (UDI) y Maite Orsini (RD) con 55; Cristián Araya (PREP), con 50 minutos de retraso; Diego Schalper (RN) con 49; Nelson Venegas (PS); Miguel Calisto (DC) con 47; Eric Aedo (DC) con 45 y Consuelo Veloso (RD) con 43 minutos de impuntualidad.

Por el contrario, los más puntuales son Miguel Mellado (RN), Jorge Rathgeb (RN); Miguel Becker (RN) y Leónidas Romero (Ind).

Un caso particular es el de la diputada María Luisa Cordero (Ind-RN), quien es una de las más puntuales y con mejor porcentaje de asistencia de la Cámara. Aun así, parte de su tiempo en su asiento lo ocupa tejiendo.

Las explicaciones de los impuntuales

Los diputados que encabezan las cifras de impuntualidad entregaron varias explicaciones sobre su comportamiento, señalando entre otras cosas que su labor legislativa incluye varias actividades adicionales a estar presentes en la sala.

Gaspar Rivas (PDG) apeló a su diagnóstico de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) para justificar su demora a llegar a su puesto de votación.

“(El TOC) hace que yo me demore mucho en las actividades que tengo que realizar. Me refiero, sobre todo, al iniciar su jornada. En el momento en el que yo me levanto hasta que estoy listo pasa una buena cantidad de tiempo en el que estoy haciendo distintos rituales: limpiando el celular, la carcasa del celular, la billetera, el reloj, el cable de cargado del celular… y todo eso me consume tiempo cuando yo per se muy lento”, comentó.

Joaquín Lavín León (UDI) también salió al paso de los cuestionamientos por su atrasos, afirmando que “muchas veces llego un poco más tarde a la sala por compromisos que tengo en el distrito o por temas personales, pero para mí nunca ha sido una preocupación”.

“Uno entra y el sistema se activa cuando uno se sienta en su pupitre. Yo generalmente, cuando me siento, es para revisar la tabla y revisar la minuta de votación que están ahí. Ese es como el dashboard que tenemos nosotros de trabajo en la sala”, dijo.

Lavín agregó que los cuestionamientos sobre la asistencia son un “gran error”, ya que “uno no está trabajando solamente cuando aparece que uno está presente, sino aquí no trabajaríamos absolutamente nada”.