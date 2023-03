Van Klaveren admite dificultades para que Venezuela acepte nuevos vuelos con migrantes

20 de Marzo de 2023

El canciller reconoció las complejidades para llegar a un acuerdo sobre las expulsiones, aunque valoró la disposición al diálogo de Caracas.

Compartir

El canciller Alberto van Klaveren reconoció que el Gobierno ha tenido dificultades para llegar a un acuerdo con Venezuela en medio de la crisis migratoria, especialmente por el aterrizaje de vuelos con migrantes expulsados y retornados.

El presidente Gabriel Boric inició una ofensiva diplomática para conseguir acuerdos que permitan que tanto Venezuela (país de origen de la mayoría de los extranjeros que ingresan de manera irregular al país) como Bolivia (zona de paso hacia la frontera) sean partícipes de los procesos de reconducción.

El emplazamiento del mandatario chileno fue mirado con distancia desde Caracas. El canciller venezolano Yvan Gil aseguró que su gobierno no ha recibido ninguna solicitud de diálogo coordinado para analizar las “supuestas deportaciones”.

“La coordinación en esta materia ha sido un clamor nuestro, así como la exigencia de respeto a los derechos humanos de nuestros compatriotas”, agregó el representante del régimen de Nicolás Maduro.

Bolivia tampoco acogió por completo el llamado de Boric, mencionando que su país no está obligado a cumplir con las reconducciones, debido a que este procedimiento solo está reconocido por la legislación chilena.

Las dificultades para los vuelos

El canciller Van Klaveren analizó la situación y evitó cualquier polémica con Venezuela y Bolivia, asegurando que han habido acercamientos para iniciar un trabajo coordinado en materia migratoria.

“Me quedo con las declaraciones del canciller (venezolano) de que está dispuesto a abrir un diálogo, eso puede representar un avance”, manifestó el ministro a radio Cooperativa.

El titular de Relaciones Exteriores admitió además que en el último tiempo han habido complicaciones para acordar los vuelos de expulsión, los que anteriormente -durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera- fueron aceptados por Caracas.

“Hasta ahora ha habido dificultades para llegar a un acuerdo para que Venezuela acepte nuevos vuelos con migrantes, como se hicieron en tiempos previos (…) pero lo que vamos a tratar de hacer es ayudar a descomprimir la situación”, complementó.

Sobre Bolivia, la autoridad confirmó que “no está obligado a recibir personas, no podemos obligarlo a abrir sus fronteras para recibir a migrantes que no tienen documentos”, por lo que “todo esto se tiene que alcanzar a través de la conversación y la cooperación”.

“A pesar de no tener relaciones diplomáticas plenas con Bolivia, tenemos un contacto permanente y relaciones que históricamente han sido bastante normales”, manifestó.