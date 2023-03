Vlado Mirosevic llama a replicar política de Carter de demolición de “narco-casas” a nivel nacional

20 de Marzo de 2023

Esta política implementada por Rodolfo Carter ha generado polémica, luego que el pasado 9 de febrero concretara la demolición de una vivienda, asegurando que el dueño era un narcotraficante.

Vlado Mirosevic (PL), presidente de la Cámara de Diputados, expresó su apoyo a la política implementada por el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, de demoler las llamadas “narco-casas”.

El diputado liberal instó a los “alcaldes progresistas” a seguir el ejemplo del ex UDI, calificando este tipo de construcciones como “un monumento a la impunidad”.

“Hago un llamado a todos los alcaldes progresistas de Chile a destruir las casas ilegales de los narcos”, precisó en redes sociales.

Según Vlado Mirosevic, “que sigan ahí, intocables, es un monumento a la impunidad. Son castillos de quienes se creen señores feudales en nuestras poblaciones”.

Esta política implementada por Rodolfo Carter en La Florida ha generado polémica, luego que el pasado 9 de febrero concretara la demolición de una vivienda, asegurando que el dueño de la propiedad era un narcotraficante apodado “Macaco”.

A pesar de las súplicas de la mujer que arrendaba la casa, quien descartó cualquier vínculo con el tráfico de drogas, Carter fue tajante y continuó con su demolición.

“Griten todo lo que quieran, pero se va a cumplir la ley y no nos van a intimidar. La señora tiene que hacerse responsable de esta realidad. Ella tiene un contrato de arriendo en una casa de un narcotraficante. Primero usted dijo que no había sido notificada, después que no la leyó, pero hay una foto de usted firmando la notificación hace unas semanas”, expresó el jefe comunal.

Rodolfo Carter dejó en claro que “sabíamos que esto iba a pasar. Sabíamos que nos iban a tirar niños y mujeres encima. Por eso personal femenino se ha hecho cargo de este tema. Hay cambios de versiones, es evidente que saben que el dueño de la casa es ‘El Macaco’. La gente del entorno, que no grita, que no tienen la patudez de hacer la puesta en escena, es la que pide esto. Detrás de cámara le dirán que viven con miedo”.