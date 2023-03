“Era más bien un delincuente”: la crítica de Vlado Mirosevic por indulto a Luis Castillo

21 de Marzo de 2023

El presidente de la Cámara de Diputados afirmó además que no existen problemas para la creación de una comisión investigadora.

Compartir

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (PL), criticó el indulto entregado a Luis Castillo, uno de los 13 presos que recibió el beneficio de parte del presidente Gabriel Boric.

El caso del condenado por el estallido social -que tenía un amplio prontuario previo al 18 de octubre de 2019– se transformó en el más emblemático dentro de la controversia por los beneficios entregados por el mandatario, los que fueron impugnados ante el Tribunal Constitucional (TC).

Durante los últimos días se conocieron nuevos antecedentes como los informes negativos de Gendarmería sobre Castillo y otros reos liberados, quienes presentaban un alto riesgo de reincidencia.

A toda esta polémica se sumaron las contradicciones entre la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre el conocimiento que tenía el presidente sobre la situación judicial y penitenciaria de cada uno de los presos a los que indultó.

El análisis de Mirosevic

El diputado Vlado Mirosevic analizó la controversia y se centró en el caso de Luis Castillo, planteando su crítica a la entrega del beneficio.

“Cuando se abrió esta polémica yo decía que en particular ese señor Castillo no me parecía que era un luchador social, era más bien era un delincuente, sigo sosteniendo la misma opinión respecto de él. Me parece que es bastante claro en este caso”, expresó el presidente de la Cámara Baja a radio Pauta.

Sobre las razones para indultar, el liberal planteó que algunos sectores vieron la oportunidad de sanar “una herida que había que sanar para seguir adelante” y así “cerrar un cierto momento excepcional, que fue el estallido”.

“En ningún caso como dice la derecha, ha sido solo un estallido delictual, eso es minimizar y reducir el fenómeno de manera muy simplista, no es eso”, complementó.

El parlamentario comentó que el no existe ningún impedimento para que la Cámara establezca una comisión investigadora por los indultos, aunque manifestó que “creo que judicialmente este tema ya está zanjado y políticamente también, el país ya hizo un juicio respecto a esto”.