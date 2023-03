“Ataque inhumano”: mundo político se une contra dichos de María Luisa Cordero a senadora Campillai

22 de Marzo de 2023

Un apoyo transversal recibió la senadora Fabiola Campillai (IND), luego que la diputada María Luisa Cordero (IND-RN) pusiera en duda las secuelas que le dejó el impacto de una bomba lacrimógena en su rostro.

Y es que legisladora se valió de su programa en radio El Conquistador, con Juan José Lavín, para asegurar que “ella no es totalmente ciega, tiene un ojo que le funciona. Un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le sacó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total“.

Sus palabras fueron rechazadas por el Senado, donde se cuadraron con Campillai, quien expresó que “esta es una nueva revictimización, en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. Cuántas veces tuve operaciones en las cuales cuando salía de la sala, eran dolores tremendos, que ni se pueden imaginar”.

El presidente de la Cámara Alta, Juan Antonio Coloma (UDI), declaró en pena sesión que “quiero representar a todos los senadores y senadoras en esta corporación para sumarme a la obligación moral de respaldar a la senadora Campillai frente a estas expresiones y plantear, a nombre de la corporación, no solo ante la Comisión de Ética, por lo inaceptable que resulta este tipo de expresiones que no hacen sino violenta el sentido del entendimiento en el país y relativizar temas que son extraordinariamente severos”.

En el Gobierno, tanto el presidente Gabriel Boric como la ministra del Interior, Carolina Tohá, se sumaron a las muestras de solidaridad hacia la parlamentaria independiente.

“Estamos acostumbrados a estos ataques arteros de la diputada, pero en esta ocasión se trató de un ataque inhumano, una bajeza. Fabiola cuenta con nuestra solidaridad y nuestro apoyo, y la diputada Cordero no está en condiciones, ni siquiera a la altura, para insultar a la senadora, como lo hizo hoy”, recalcó Tohá.

Todo mi apoyo a la Senadora Campillai ante las ofensas revictimizadoras d la diputada de ultra derecha Cordero. Acabo de hablar cn ella y dentro dl dolor me dijo que estaba agradecida tb del apoyo transversal en el Senado. No permitamos el negacionismo ante violaciones a los DDHH — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 22, 2023

Desde RN, partido político que tiene en su bancada de diputados a María Luisa Cordero, le pidieron disculpas a la senadora Fabiola Campillai por este incidente.

“Me da vergüenza que forme parte de la bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional porque no nos representa (…) el cálculo político interno en estas cosas no vale. Hablo por mí, como militante de RN porque conozco a mi partido”, indicó Paulina Núñez.