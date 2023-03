Vallejo pidió a Matthei “respetar la institución presidencial” tras duro cruce con Boric

29 de Marzo de 2023

La vocera de Gobierno llamó a la alcaldesa de Providencia a la "mesura" y a "no infantilizar" la discusión por los derechos humanos.

Compartir

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, salió al paso de los dichos de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien protagonizó un duro cruce con el presidente Gabriel Boric tras sus dichos sobre la actuación de Carabineros durante el estallido social y las violaciones a los derechos humanos.

Todo comenzó luego que la jefa comunal y militante de la UDI planteara que “si hubo problemas de violaciones a los derechos humanos fue porque efectivamente no tenían la forma de defenderse“.

Aquello provocó la molestia del oficialismo, que acusó a la alcaldesa de “justificar” los excesos cometidos por las fuerzas policiales. El mandatario se sumó a esta postura, en medio de la crisis de seguridad y el debate por las leyes Naín y Retamal, que buscan entregar mayores herramientas a los carabineros para enfrentar los delitos.

“Las violaciones a los derechos humanos nunca tienen justificación, y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia. Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los DDHH“, señaló el presidente.

Las palabras del jefe de Estado molestaron a Matthei, que acusó “falta de madurez y seriedad” de parte de Boric al emplazarla.

El llamado de Vallejo a Matthei

La ministra Vallejo comentó la disputa entre la alcaldesa Matthei y el presidente Boric, enviando un mensaje a la jefa comunal de la oposición.

“Yo llamaría a la alcaldesa a la mesura. Llamaría a la alcaldesa a respetar la institución presidencial y a no infantilizar la defensa de los derechos humanos“, expresó la titular de la Secretaría General de Gobierno.

La ex diputada PC añadió que “estas no se pueden relativizar, no se pueden justificar, en el contexto que sea y en el país que sea, y así lo ha señalado nuestro presidente desde el día uno”.

“No disminuyamos el estándar democrático que hemos fijado como país por sacar réditos políticos en un contexto electoral o utilizar la discusión de la seguridad y de la necesidad que tenemos de enfrentar este problema en el país, para relativizar el respaldo a los derechos humanos”, manifestó.

Vallejo pidió a todos los sectores políticos cuidar los “preceptos básicos” para discutir sobre los problemas que afectan al país.